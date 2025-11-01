BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena ErectusDAO je 0.200744 USD. Sledujte aktualizace cen YUGE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YUGE.Dnešní aktuální cena ErectusDAO je 0.200744 USD. Sledujte aktualizace cen YUGE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YUGE.

Více informací o YUGE

Informace o ceně YUGE

Co je to YUGE

Oficiální webové stránky YUGE

Tokenomika pro YUGE

Předpověď cen YUGE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo ErectusDAO

ErectusDAO Cena (YUGE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 YUGE na USD

$0.200763
$0.200763$0.200763
+1.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ErectusDAO (YUGE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:55:09 (UTC+8)

Informace o ceně ErectusDAO (YUGE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.196791
$ 0.196791$ 0.196791
Nejnižší za 24 h
$ 0.20563
$ 0.20563$ 0.20563
Nejvyšší za 24 h

$ 0.196791
$ 0.196791$ 0.196791

$ 0.20563
$ 0.20563$ 0.20563

$ 0.281013
$ 0.281013$ 0.281013

$ 0.178234
$ 0.178234$ 0.178234

-0.53%

+1.26%

+6.84%

+6.84%

Cena ErectusDAO (YUGE) v reálném čase je $0.200744. Za posledních 24 hodin se YUGE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.196791 do maxima $ 0.20563, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YUGE v historii je $ 0.281013, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.178234.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YUGE se za poslední hodinu změnila o -0.53%, za 24 hodin o +1.26% a za posledních 7 dní o +6.84%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ErectusDAO (YUGE)

$ 320.27K
$ 320.27K$ 320.27K

--
----

$ 320.27K
$ 320.27K$ 320.27K

1.60M
1.60M 1.60M

1,595,241.433839235
1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

Aktuální tržní kapitalizace ErectusDAO je $ 320.27K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu YUGE je 1.60M, přičemž celková zásoba je 1595241.433839235. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 320.27K.

Historie cen v USD pro ErectusDAO (YUGE)

Během dnešního dne byla změna ceny ErectusDAO na USD  $ +0.00248988.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ErectusDAO na USD  $ -0.0379202404.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ErectusDAO na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ErectusDAO na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00248988+1.26%
30 dní$ -0.0379202404-18.88%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je ErectusDAO (YUGE)

$YUGE is a governance token, serving solely for decision-making within the DAO. It does not represent an investment or an opportunity for economic gain. $YUGE holders should not expect any form of financial return from purchasing this token. Its purpose is exclusively to enable participation in governance decisions, without any implied promise of financial profit. $YUGE enables token holders to: Curate and fund high-impact male sexual health research. Incubate significant intellectual property in the field of regenerative urology, andrology and men's health. Determine the governance of such intellectual property Govern the ErectusDAO treasury. ErectusDAO is funding innovative research in the field of andrology and male sexual health with a focus on regenerative strategies and longevity. Current projects are coming soon. Researchers can apply by submitting an application on the Projects page.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ErectusDAO (YUGE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ErectusDAO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ErectusDAO (YUGE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ErectusDAO (YUGE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ErectusDAO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ErectusDAO!

YUGE na místní měny

Tokenomika pro ErectusDAO (YUGE)

Pochopení tokenomiky ErectusDAO (YUGE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YUGE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ErectusDAO (YUGE)

Jakou hodnotu má dnes ErectusDAO (YUGE)?
Aktuální cena YUGE v USD je 0.200744 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena YUGE v USD?
Aktuální cena YUGE v USD je $ 0.200744. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ErectusDAO?
Tržní kapitalizace YUGE je $ 320.27K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem YUGE v oběhu?
Objem YUGE v oběhu je 1.60M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) YUGE?
YUGE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.281013 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) YUGE?
YUGE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.178234 USD.
Jaký je objem obchodování YUGE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování YUGE je -- USD.
Dosáhne YUGE letos vyšší ceny?
YUGE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenYUGE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:55:09 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ErectusDAO (YUGE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,967.51
$109,967.51$109,967.51

-0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.91
$3,876.91$3,876.91

+0.41%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02518
$0.02518$0.02518

-21.75%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.06
$186.06$186.06

-1.11%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.91
$3,876.91$3,876.91

+0.41%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,967.51
$109,967.51$109,967.51

-0.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.06
$186.06$186.06

-1.11%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5037
$2.5037$2.5037

-0.80%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.22
$1,088.22$1,088.22

+0.35%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08700
$0.08700$0.08700

+74.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.09900
$0.09900$0.09900

+395.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.09900
$0.09900$0.09900

+395.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00264
$0.00264$0.00264

+120.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0044253
$0.0044253$0.0044253

+125.55%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000837
$0.0000837$0.0000837

+67.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000315
$0.000315$0.000315

+57.50%