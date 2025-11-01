BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Eli5a je 0.02531119 USD. Sledujte aktualizace cen ELI5A v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ELI5A.

$0.02531119
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:34:11 (UTC+8)

Informace o ceně Eli5a (ELI5A) (USD)

$ 0.02140452
$ 0.02530234
$ 0.02140452
$ 0.02530234
$ 0.03709928
$ 0.00431141
Cena Eli5a (ELI5A) v reálném čase je $0.02531119. Za posledních 24 hodin se ELI5A obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02140452 do maxima $ 0.02530234, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ELI5A v historii je $ 0.03709928, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00431141.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ELI5A se za poslední hodinu změnila o +1.23%, za 24 hodin o +17.94% a za posledních 7 dní o -15.64%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Eli5a (ELI5A)

$ 504.43K
--
$ 531.54K
19.93M
21,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Eli5a je $ 504.43K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ELI5A je 19.93M, přičemž celková zásoba je 21000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 531.54K.

Historie cen v USD pro Eli5a (ELI5A)

Během dnešního dne byla změna ceny Eli5a na USD  $ +0.00385068.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Eli5a na USD  $ +0.0375691867.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Eli5a na USD  $ +0.0203083497.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Eli5a na USD  $ +0.0171867524990931.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00385068+17.94%
30 dní$ +0.0375691867+148.43%
60 dní$ +0.0203083497+80.23%
90 dní$ +0.0171867524990931+211.54%

Co je Eli5a (ELI5A)

Eli5a is super-intelligent and specialized AI agent integrated and designed to read, analyze, and simplify complex scientific research for the general public.

Eli5 (Explain like i'm 5) explanations from the latest research on Pubmed.

Ambient for all audiences.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Eli5a (ELI5A)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Eli5a (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Eli5a (ELI5A) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Eli5a (ELI5A) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Eli5a.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Eli5a!

ELI5A na místní měny

Tokenomika pro Eli5a (ELI5A)

Pochopení tokenomiky Eli5a (ELI5A) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ELI5A hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Eli5a (ELI5A)

Jakou hodnotu má dnes Eli5a (ELI5A)?
Aktuální cena ELI5A v USD je 0.02531119 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ELI5A v USD?
Aktuální cena ELI5A v USD je $ 0.02531119. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Eli5a?
Tržní kapitalizace ELI5A je $ 504.43K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ELI5A v oběhu?
Objem ELI5A v oběhu je 19.93M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ELI5A?
ELI5A dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.03709928 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ELI5A?
ELI5A dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00431141 USD.
Jaký je objem obchodování ELI5A?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ELI5A je -- USD.
Dosáhne ELI5A letos vyšší ceny?
ELI5A může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenELI5A, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:34:11 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

