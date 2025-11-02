Předpověď ceny Eli5a (ELI5A) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu Eli5a pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste ELI5A v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu Eli5a
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu Eli5a
--
----
0.00%
USD
Aktuální
Předpověď
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 02:47:23 (UTC+8)

Předpověď ceny Eli5a (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny Eli5a (ELI5A) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Eli5a potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.026657.

Předpověď ceny Eli5a (ELI5A) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Eli5a potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.027990.

Předpověď ceny Eli5a (ELI5A) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu ELI5A v roce 2027 $ 0.029390 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny Eli5a (ELI5A) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu ELI5A v roce 2028 $ 0.030859 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny Eli5a (ELI5A) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena ELI5A v roce 2029 $ 0.032402 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny Eli5a (ELI5A) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena ELI5A v roce 2030 $ 0.034022 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny Eli5a (ELI5A) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena Eli5a mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.055419.

Předpověď ceny Eli5a (ELI5A) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena Eli5a mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.090272.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.026657
    0.00%
  • 2026
    $ 0.027990
    5.00%
  • 2027
    $ 0.029390
    10.25%
  • 2028
    $ 0.030859
    15.76%
  • 2029
    $ 0.032402
    21.55%
  • 2030
    $ 0.034022
    27.63%
  • 2031
    $ 0.035724
    34.01%
  • 2032
    $ 0.037510
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.039385
    47.75%
  • 2034
    $ 0.041355
    55.13%
  • 2035
    $ 0.043422
    62.89%
  • 2036
    $ 0.045593
    71.03%
  • 2037
    $ 0.047873
    79.59%
  • 2038
    $ 0.050267
    88.56%
  • 2039
    $ 0.052780
    97.99%
  • 2040
    $ 0.055419
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny Eli5a pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 0.026657
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 0.026661
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 0.026683
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 0.026767
    0.41%
Předpověď ceny Eli5a (ELI5A) na dnešek

Předpokládaná cena ELI5A dne November 2, 2025(Dnes) je $0.026657. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny Eli5a (ELI5A) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny ELI5A při použití zadaného5% ročního růstu $0.026661. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny Eli5a (ELI5A) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny ELI5A při použití 5% roční míry růstu $0.026683. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny Eli5a (ELI5A) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena ELI5A $0.026767. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky Eli5a

--
----

--

$ 530.81K
$ 530.81K$ 530.81K

19.93M
19.93M 19.93M

--
----

--

Nejnovější cena ELI5A je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Objem v oběhu ELI5A je kromě toho 19.93M a celková tržní kapitalizace činí $ 530.81K.

Historická cena Eli5a

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně Eli5a na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena Eli5a 0.026657 USD. Objem Eli5a(ELI5A) v oběhu je 19.93M ELI5A, takže tržní kapitalizace je $530,813.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    11.78%
    $ 0.002809
    $ 0.026779
    $ 0.023775
  • 7 d
    -9.59%
    $ -0.002557
    $ 0.031276
    $ 0.010574
  • 30 dní
    155.41%
    $ 0.041429
    $ 0.031276
    $ 0.010574
Výkon za 24 h

Eli5a za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $0.002809, což odráží změnu hodnoty v 11.78%.

Výkon za 7 d

Token Eli5a se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.031276 a minimu ve výši $0.010574. Zaznamenal změnu ceny o -9.59%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu ELI5A na trhu.

Výkon za 30 h

U Eli5a za poslední měsíc došlo k 155.41% změně, což představuje přibližně $0.041429 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u ELI5A v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny Eli5a (ELI5A)?

Modul předpovědi cen Eli5a je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny ELI5A na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně Eli5a v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu ELI5A, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu Eli5a. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost ELI5A.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb ELI5A a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu Eli5a.

Proč je předpověď ceny ELI5A důležitá?

Předpovědi cen pro ELI5A jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu ELI5A?
Podle vašich předpovědí dosáhne token ELI5A ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu ELI5A na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu Eli5a (ELI5A) dosáhne předpokládaná cena tokenu ELI5A ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 ELI5A v roce 2026?
Cena 1 Eli5a (ELI5A) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu ELI5A zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu ELI5A v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu Eli5a (ELI5A) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 ELI5A.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu ELI5A v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Eli5a (ELI5A) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu ELI5A v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Eli5a (ELI5A) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 ELI5A v roce 2030?
Cena 1 Eli5a (ELI5A) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu ELI5A zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu ELI5A pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu Eli5a (ELI5A) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 ELI5A.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 02:47:23 (UTC+8)

Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.