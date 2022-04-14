Tokenomika pro EGG (EGG)
Egg is a decentralized meme coin that pays homage to the viral Instagram egg of 2019, with an ambitious goal to flip Pepe as the reigning meme in the crypto space. As it embarks on this exciting journey, Egg aims to become the most viral meme on the Solana blockchain. Serving as a playful and entertaining cryptocurrency, Egg offers a unique platform for community engagement and rewards. Its standout utility lies in enabling users to participate in meme battles, providing both entertainment and potential rewards. With its presence across multiple chains and a community-driven ethos, Egg is more than just a meme coin; it's a lighthearted yet promising venture for investors and meme enthusiasts looking for a dynamic and engaging experience in the crypto world.
Once upon a time, in the bustling world of cryptocurrencies and internet memes, there was a visionary known as Klaid "MemeMaster" Eggerson. Klaid, the founder and CEO of EGG, was as quirky as he was brilliant. The story goes that one sunny afternoon, while scrolling through social media, Klaid stumbled upon the record-breaking Instagram egg of 2019. As he chuckled at the egg's simplicity yet viral nature, a lightbulb flickered in his mind. "Why not create a meme coin that's just as fun and community-driven?" he thought.
Thus, EGG was born. But here's the twist: Klaid always believed that the true essence of a meme is its ability to belong to everyone and no one at the same time. So, he decided that while he may have cracked the egg, it was the community that would make the omelet.
Klaid is known to say, "I might have laid the first EGG, but it's the community that hatches it." He envisioned EGG as a project where everyone could crack jokes, share laughs, and maybe even make a few bucks along the way.
Egg is built on the Solana blockchain, renowned for its high-speed and low-cost transactions. This technical foundation is key to Egg's ability to offer a seamless and efficient user experience.
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EGG (EGG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika EGG (EGG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro EGG (EGG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů EGG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu EGG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro EGG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEGG!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.