Dnešní aktuální cena EAGLES WINGS je 0 USD. Sledujte aktualizace cen EGW v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EGW.

Více informací o EGW

Informace o ceně EGW

Co je to EGW

Bílá kniha pro EGW

Oficiální webové stránky EGW

Tokenomika pro EGW

Předpověď cen EGW

Logo EAGLES WINGS

EAGLES WINGS Cena (EGW)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 EGW na USD

--
----
-2.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny EAGLES WINGS (EGW)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:33:54 (UTC+8)

Informace o ceně EAGLES WINGS (EGW) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-2.32%

-18.83%

-18.83%

Cena EAGLES WINGS (EGW) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se EGW obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EGW v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EGW se za poslední hodinu změnila o +0.15%, za 24 hodin o -2.32% a za posledních 7 dní o -18.83%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu EAGLES WINGS (EGW)

$ 42.23K
$ 42.23K$ 42.23K

--
----

$ 42.23K
$ 42.23K$ 42.23K

446.95B
446.95B 446.95B

446,949,443,649.4603
446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

Aktuální tržní kapitalizace EAGLES WINGS je $ 42.23K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu EGW je 446.95B, přičemž celková zásoba je 446949443649.4603. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 42.23K.

Historie cen v USD pro EAGLES WINGS (EGW)

Během dnešního dne byla změna ceny EAGLES WINGS na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny EAGLES WINGS na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny EAGLES WINGS na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny EAGLES WINGS na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.32%
30 dní$ 0-36.85%
60 dní$ 0-53.64%
90 dní$ 0--

Co je EAGLES WINGS (EGW)

EAGLES WINGS is a meme coin poised to revolutionalize the crypto space and foster greater integration and comprehension of decentralized Finance.

EAGLES WINGS is a digital asset born from the desire to help many around the globe secure financial freedom through investments in crypto assets. Eagles Wings seeks to maximize block chain technology in ensuring financial freedom and prosperity. It fosters an intercourse between crypto-currency and real world assets and will also serve as a conduit of exposition and assimilation to many around the globe who are not conversant with the operations of crypto assets and decentralized finance.

One of the major benefits of investing in Eagles Wings is the receipt of Ethereum reflections. More Ethereum reflections are guaranteed as holders keep the token in their wallets and increase on their investments in the token. The longer the hold, the more reflections received.

Ethereum being one of the major crypto assets in the world serves as a great store of value and we intend to use this in rewarding all holders of Eagles Wings.

Eagles Wings is a token that is sure to bring great returns on investment.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny EAGLES WINGS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít EAGLES WINGS (EGW) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva EAGLES WINGS (EGW) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro EAGLES WINGS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny EAGLES WINGS!

EGW na místní měny

Tokenomika pro EAGLES WINGS (EGW)

Pochopení tokenomiky EAGLES WINGS (EGW) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EGW hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně EAGLES WINGS (EGW)

Jakou hodnotu má dnes EAGLES WINGS (EGW)?
Aktuální cena EGW v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EGW v USD?
Aktuální cena EGW v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace EAGLES WINGS?
Tržní kapitalizace EGW je $ 42.23K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EGW v oběhu?
Objem EGW v oběhu je 446.95B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EGW?
EGW dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EGW?
EGW dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování EGW?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EGW je -- USD.
Dosáhne EGW letos vyšší ceny?
EGW může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEGW, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:33:54 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se EAGLES WINGS (EGW)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

