Dnešní aktuální cena Dvision Network je 0.0060318 USD. Sledujte aktualizace cen DVI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DVI.

Více informací o DVI

Informace o ceně DVI

Co je to DVI

Oficiální webové stránky DVI

Tokenomika pro DVI

Předpověď cen DVI

Logo Dvision Network

Dvision Network Cena (DVI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DVI na USD

$0.00601209
+36.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Dvision Network (DVI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:53:49 (UTC+8)

Informace o ceně Dvision Network (DVI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00433126
Nejnižší za 24 h
$ 0.0067444
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00433126
$ 0.0067444
$ 3.05
$ 0.00415325
-2.46%

+36.81%

+30.25%

+30.25%

Cena Dvision Network (DVI) v reálném čase je $0.0060318. Za posledních 24 hodin se DVI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00433126 do maxima $ 0.0067444, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DVI v historii je $ 3.05, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00415325.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DVI se za poslední hodinu změnila o -2.46%, za 24 hodin o +36.81% a za posledních 7 dní o +30.25%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dvision Network (DVI)

$ 1.51M
--
$ 6.11M
246.77M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Dvision Network je $ 1.51M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DVI je 246.77M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.11M.

Historie cen v USD pro Dvision Network (DVI)

Během dnešního dne byla změna ceny Dvision Network na USD  $ +0.00162295.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Dvision Network na USD  $ +0.0003362149.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Dvision Network na USD  $ -0.0007710739.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Dvision Network na USD  $ -0.003025945077275784.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00162295+36.81%
30 dní$ +0.0003362149+5.57%
60 dní$ -0.0007710739-12.78%
90 dní$ -0.003025945077275784-33.40%

Co je Dvision Network (DVI)

Dvision Network is essentially a blockchain-based VR content ecosystem, which also powers the NFT marketplace within virtual reality. Dvision Network presents a new virtual reality world, where humanity can lead an affluent life, at the very center of the ICT based fourth industrial revolution. In fact, to be more precise, Dvision has 3 important platform pillars, which can be explained briefly as an NFT marketplace (VR-Market), where you can also create and trade unique items; Tailored Virtual Reality (VR-Space), where you can customize and acquire the virtual space; Collection of VR-Spaces (VR-City), it’s a public VR world, where you can enjoy the metaverse with other users.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Dvision Network (DVI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Dvision Network (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dvision Network (DVI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dvision Network (DVI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dvision Network.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dvision Network!

DVI na místní měny

Tokenomika pro Dvision Network (DVI)

Pochopení tokenomiky Dvision Network (DVI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DVI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dvision Network (DVI)

Jakou hodnotu má dnes Dvision Network (DVI)?
Aktuální cena DVI v USD je 0.0060318 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DVI v USD?
Aktuální cena DVI v USD je $ 0.0060318. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dvision Network?
Tržní kapitalizace DVI je $ 1.51M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DVI v oběhu?
Objem DVI v oběhu je 246.77M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DVI?
DVI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 3.05 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DVI?
DVI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00415325 USD.
Jaký je objem obchodování DVI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DVI je -- USD.
Dosáhne DVI letos vyšší ceny?
DVI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDVI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Dvision Network (DVI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,232.14
$3,877.60
$0.02329
$186.41
$1.0003
