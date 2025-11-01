BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Drop Staked INIT je 0.259582 USD. Sledujte aktualizace cen DEINIT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DEINIT.Dnešní aktuální cena Drop Staked INIT je 0.259582 USD. Sledujte aktualizace cen DEINIT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DEINIT.

Více informací o DEINIT

Informace o ceně DEINIT

Co je to DEINIT

Oficiální webové stránky DEINIT

Tokenomika pro DEINIT

Předpověď cen DEINIT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Drop Staked INIT

Drop Staked INIT Cena (DEINIT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DEINIT na USD

$0.259582
$0.259582$0.259582
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Drop Staked INIT (DEINIT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:43:18 (UTC+8)

Informace o ceně Drop Staked INIT (DEINIT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.788788
$ 0.788788$ 0.788788

$ 0.236258
$ 0.236258$ 0.236258

--

--

+4.37%

+4.37%

Cena Drop Staked INIT (DEINIT) v reálném čase je $0.259582. Za posledních 24 hodin se DEINIT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DEINIT v historii je $ 0.788788, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.236258.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DEINIT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +4.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Drop Staked INIT (DEINIT)

$ 15.53K
$ 15.53K$ 15.53K

--
----

$ 15.53K
$ 15.53K$ 15.53K

59.82K
59.82K 59.82K

59,816.553167
59,816.553167 59,816.553167

Aktuální tržní kapitalizace Drop Staked INIT je $ 15.53K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DEINIT je 59.82K, přičemž celková zásoba je 59816.553167. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.53K.

Historie cen v USD pro Drop Staked INIT (DEINIT)

Během dnešního dne byla změna ceny Drop Staked INIT na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Drop Staked INIT na USD  $ -0.1182494910.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Drop Staked INIT na USD  $ -0.1288066131.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Drop Staked INIT na USD  $ -0.3232212253506261.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.1182494910-45.55%
60 dní$ -0.1288066131-49.62%
90 dní$ -0.3232212253506261-55.45%

Co je Drop Staked INIT (DEINIT)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Drop Staked INIT (DEINIT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Drop Staked INIT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Drop Staked INIT (DEINIT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Drop Staked INIT (DEINIT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Drop Staked INIT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Drop Staked INIT!

DEINIT na místní měny

Tokenomika pro Drop Staked INIT (DEINIT)

Pochopení tokenomiky Drop Staked INIT (DEINIT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DEINIT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Drop Staked INIT (DEINIT)

Jakou hodnotu má dnes Drop Staked INIT (DEINIT)?
Aktuální cena DEINIT v USD je 0.259582 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DEINIT v USD?
Aktuální cena DEINIT v USD je $ 0.259582. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Drop Staked INIT?
Tržní kapitalizace DEINIT je $ 15.53K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DEINIT v oběhu?
Objem DEINIT v oběhu je 59.82K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DEINIT?
DEINIT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.788788 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DEINIT?
DEINIT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.236258 USD.
Jaký je objem obchodování DEINIT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DEINIT je -- USD.
Dosáhne DEINIT letos vyšší ceny?
DEINIT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDEINIT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:43:18 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Drop Staked INIT (DEINIT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,087.25
$110,087.25$110,087.25

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.13
$3,876.13$3,876.13

+0.39%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02428
$0.02428$0.02428

-24.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.97
$185.97$185.97

-1.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.13
$3,876.13$3,876.13

+0.39%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,087.25
$110,087.25$110,087.25

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.97
$185.97$185.97

-1.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5039
$2.5039$2.5039

-0.79%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09799
$0.09799$0.09799

+95.98%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01842
$0.01842$0.01842

-7.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08049
$0.08049$0.08049

+704.90%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00701
$0.00701$0.00701

+484.16%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0044208
$0.0044208$0.0044208

+125.32%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000336
$0.000336$0.000336

+68.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000828
$0.0000828$0.0000828

+65.60%