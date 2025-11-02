Předpověď ceny Drop Staked INIT (DEINIT) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu Drop Staked INIT pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste DEINIT v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu Drop Staked INIT
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu Drop Staked INIT
Předpověď ceny Drop Staked INIT (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny Drop Staked INIT (DEINIT) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Drop Staked INIT potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.233102.

Předpověď ceny Drop Staked INIT (DEINIT) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Drop Staked INIT potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.244757.

Předpověď ceny Drop Staked INIT (DEINIT) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu DEINIT v roce 2027 $ 0.256994 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny Drop Staked INIT (DEINIT) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu DEINIT v roce 2028 $ 0.269844 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny Drop Staked INIT (DEINIT) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena DEINIT v roce 2029 $ 0.283336 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny Drop Staked INIT (DEINIT) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena DEINIT v roce 2030 $ 0.297503 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny Drop Staked INIT (DEINIT) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena Drop Staked INIT mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.484602.

Předpověď ceny Drop Staked INIT (DEINIT) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena Drop Staked INIT mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.789366.

Krátkodobá předpověď ceny Drop Staked INIT pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Předpověď ceny Drop Staked INIT (DEINIT) na dnešek

Předpokládaná cena DEINIT dne November 2, 2025(Dnes) je $0.233102. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny Drop Staked INIT (DEINIT) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny DEINIT při použití zadaného5% ročního růstu $0.233133. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny Drop Staked INIT (DEINIT) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny DEINIT při použití 5% roční míry růstu $0.233325. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny Drop Staked INIT (DEINIT) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena DEINIT $0.234059. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky Drop Staked INIT

Nejnovější cena DEINIT je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Historická cena Drop Staked INIT

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně Drop Staked INIT na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena Drop Staked INIT 0.233102 USD. Objem Drop Staked INIT(DEINIT) v oběhu je 59.82K DEINIT, takže tržní kapitalizace je $13,943.34.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    -1.74%
    $ -0.004129
    $ 0.239187
    $ 0.229263
  • 7 d
    -7.12%
    $ -0.016618
    $ 0.511411
    $ 0.230591
  • 30 dní
    -51.10%
    $ -0.119133
    $ 0.511411
    $ 0.230591
Výkon za 24 h

Drop Staked INIT za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $-0.004129, což odráží změnu hodnoty v -1.74%.

Výkon za 7 d

Token Drop Staked INIT se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.511411 a minimu ve výši $0.230591. Zaznamenal změnu ceny o -7.12%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu DEINIT na trhu.

Výkon za 30 h

U Drop Staked INIT za poslední měsíc došlo k -51.10% změně, což představuje přibližně $-0.119133 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u DEINIT v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny Drop Staked INIT (DEINIT)?

Modul předpovědi cen Drop Staked INIT je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny DEINIT na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně Drop Staked INIT v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu DEINIT, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu Drop Staked INIT. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost DEINIT.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb DEINIT a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu Drop Staked INIT.

Proč je předpověď ceny DEINIT důležitá?

Předpovědi cen pro DEINIT jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu DEINIT?
Podle vašich předpovědí dosáhne token DEINIT ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu DEINIT na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu Drop Staked INIT (DEINIT) dosáhne předpokládaná cena tokenu DEINIT ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 DEINIT v roce 2026?
Cena 1 Drop Staked INIT (DEINIT) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu DEINIT zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu DEINIT v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu Drop Staked INIT (DEINIT) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 DEINIT.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu DEINIT v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Drop Staked INIT (DEINIT) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu DEINIT v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Drop Staked INIT (DEINIT) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 DEINIT v roce 2030?
Cena 1 Drop Staked INIT (DEINIT) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu DEINIT zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu DEINIT pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu Drop Staked INIT (DEINIT) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 DEINIT.
Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.