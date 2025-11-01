BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena DROP je 5.65 USD. Sledujte aktualizace cen DROP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DROP.

Více informací o DROP

Informace o ceně DROP

Co je to DROP

Oficiální webové stránky DROP

Tokenomika pro DROP

Předpověď cen DROP

DROP Cena (DROP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DROP na USD

$5.65
+0.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny DROP (DROP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:53:40 (UTC+8)

Informace o ceně DROP (DROP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 5.6
Nejnižší za 24 h
$ 5.75
Nejvyšší za 24 h

$ 5.6
$ 5.75
$ 19.91
$ 1.73
0.00%

+0.71%

-26.96%

-26.96%

Cena DROP (DROP) v reálném čase je $5.65. Za posledních 24 hodin se DROP obchodoval v rozmezí od minima $ 5.6 do maxima $ 5.75, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DROP v historii je $ 19.91, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.73.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DROP se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +0.71% a za posledních 7 dní o -26.96%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DROP (DROP)

$ 5.59M
--
$ 5.59M
989.17K
989,171.005474
Aktuální tržní kapitalizace DROP je $ 5.59M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DROP je 989.17K, přičemž celková zásoba je 989171.005474. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.59M.

Historie cen v USD pro DROP (DROP)

Během dnešního dne byla změna ceny DROP na USD  $ +0.03994728.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DROP na USD  $ +4.5763677900.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DROP na USD  $ +3.3929504300.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DROP na USD  $ +1.093382694864898.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.03994728+0.71%
30 dní$ +4.5763677900+81.00%
60 dní$ +3.3929504300+60.05%
90 dní$ +1.093382694864898+24.00%

Co je DROP (DROP)

DROP ($DROP) is a meme coin on the XRP Ledger (XRPL) built around the idea that the smallest unit of an XRP, or 0.000001 XRP, is called a “drop”.

DROP isn’t just a token. It’s an identity. A movement. A gateway to everything XRPL has to offer.

With its instantly recognisable character and bold creative vision, DROP leads the charge in showing how fun, community, and onchain experience can coexist. The project puts a spotlight on liquidity pools - not just as a concept, but as a core part of XRPL culture. It’s here to educate, engage, and onboard the next wave of users to the DEX.

Whether it’s through content, collectibles, or its expanding GameFi world - where players earn drop through gameplay - DROP delivers a hands on, real world connection to XRPL. Fast. Cheap. Accessible.

That’s the future $DROP is building.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny DROP (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DROP (DROP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DROP (DROP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DROP.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DROP!

DROP na místní měny

Tokenomika pro DROP (DROP)

Pochopení tokenomiky DROP (DROP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DROP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DROP (DROP)

Jakou hodnotu má dnes DROP (DROP)?
Aktuální cena DROP v USD je 5.65 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DROP v USD?
Aktuální cena DROP v USD je $ 5.65. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DROP?
Tržní kapitalizace DROP je $ 5.59M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DROP v oběhu?
Objem DROP v oběhu je 989.17K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DROP?
DROP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 19.91 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DROP?
DROP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.73 USD.
Jaký je objem obchodování DROP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DROP je -- USD.
Dosáhne DROP letos vyšší ceny?
DROP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDROP, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se DROP (DROP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

