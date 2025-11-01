BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena dreamcoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DREAM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DREAM.

Aktuální cena 1 DREAM na USD

0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny dreamcoin (DREAM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:43:04 (UTC+8)

Informace o ceně dreamcoin (DREAM) (USD)

24hodinová změna ceny:
Cena dreamcoin (DREAM) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se DREAM obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DREAM v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DREAM se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -0.84%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu dreamcoin (DREAM)

Aktuální tržní kapitalizace dreamcoin je $ 15.98K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DREAM je 998.73M, přičemž celková zásoba je 998731632.261838. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.98K.

Historie cen v USD pro dreamcoin (DREAM)

Během dnešního dne byla změna ceny dreamcoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny dreamcoin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny dreamcoin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny dreamcoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-36.94%
60 dní$ 0-7.44%
90 dní$ 0--

Co je dreamcoin (DREAM)

Dreamcoin is an internet-native meme coin inspired by nostalgia, dreams, and vaporwave aesthetics. More than just a digital currency, it represents a vibrant movement for dreamers, creatives, and believers. Built for fun, innovation, and community, Dreamcoin blends art, culture, and technology to craft a surreal, dreamlike, and visionary financial experience across the digital landscape within Web3 digital assets.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj dreamcoin (DREAM)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny dreamcoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít dreamcoin (DREAM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva dreamcoin (DREAM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro dreamcoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny dreamcoin!

DREAM na místní měny

Tokenomika pro dreamcoin (DREAM)

Pochopení tokenomiky dreamcoin (DREAM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DREAM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně dreamcoin (DREAM)

Jakou hodnotu má dnes dreamcoin (DREAM)?
Aktuální cena DREAM v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DREAM v USD?
Aktuální cena DREAM v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace dreamcoin?
Tržní kapitalizace DREAM je $ 15.98K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DREAM v oběhu?
Objem DREAM v oběhu je 998.73M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DREAM?
DREAM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DREAM?
DREAM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DREAM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DREAM je -- USD.
Dosáhne DREAM letos vyšší ceny?
DREAM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDREAM, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se dreamcoin (DREAM)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

