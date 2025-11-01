BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Dogami je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DOGA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOGA.Dnešní aktuální cena Dogami je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DOGA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOGA.

Více informací o DOGA

Informace o ceně DOGA

Co je to DOGA

Oficiální webové stránky DOGA

Tokenomika pro DOGA

Předpověď cen DOGA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Dogami

Dogami Cena (DOGA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DOGA na USD

$0.00039458
$0.00039458$0.00039458
-0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Dogami (DOGA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:54:30 (UTC+8)

Informace o ceně Dogami (DOGA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.413535
$ 0.413535$ 0.413535

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-0.78%

-22.52%

-22.52%

Cena Dogami (DOGA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se DOGA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DOGA v historii je $ 0.413535, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DOGA se za poslední hodinu změnila o +0.01%, za 24 hodin o -0.78% a za posledních 7 dní o -22.52%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dogami (DOGA)

$ 305.79K
$ 305.79K$ 305.79K

--
----

$ 350.74K
$ 350.74K$ 350.74K

774.97M
774.97M 774.97M

888,888,888.0
888,888,888.0 888,888,888.0

Aktuální tržní kapitalizace Dogami je $ 305.79K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DOGA je 774.97M, přičemž celková zásoba je 888888888.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 350.74K.

Historie cen v USD pro Dogami (DOGA)

Během dnešního dne byla změna ceny Dogami na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Dogami na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Dogami na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Dogami na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.78%
30 dní$ 0-27.92%
60 dní$ 0-36.32%
90 dní$ 0--

Co je Dogami (DOGA)

Discover DOGAMÍ!

A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs. DOGAMÍ’s pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game’s future whilst empowering them through DeFi. Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces. DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures. Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Dogami (DOGA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Dogami (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dogami (DOGA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dogami (DOGA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dogami.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dogami!

DOGA na místní měny

Tokenomika pro Dogami (DOGA)

Pochopení tokenomiky Dogami (DOGA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DOGA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dogami (DOGA)

Jakou hodnotu má dnes Dogami (DOGA)?
Aktuální cena DOGA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DOGA v USD?
Aktuální cena DOGA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dogami?
Tržní kapitalizace DOGA je $ 305.79K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DOGA v oběhu?
Objem DOGA v oběhu je 774.97M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DOGA?
DOGA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.413535 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DOGA?
DOGA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DOGA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DOGA je -- USD.
Dosáhne DOGA letos vyšší ceny?
DOGA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDOGA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:54:30 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Dogami (DOGA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,999.76
$109,999.76$109,999.76

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.00
$3,877.00$3,877.00

+0.41%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02460
$0.02460$0.02460

-23.55%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.12
$186.12$186.12

-1.08%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.00
$3,877.00$3,877.00

+0.41%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,999.76
$109,999.76$109,999.76

-0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.12
$186.12$186.12

-1.08%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5048
$2.5048$2.5048

-0.76%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.52
$1,088.52$1,088.52

+0.38%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08746
$0.08746$0.08746

+74.92%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.09790
$0.09790$0.09790

+389.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.09790
$0.09790$0.09790

+389.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0045100
$0.0045100$0.0045100

+129.86%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00264
$0.00264$0.00264

+120.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000836
$0.0000836$0.0000836

+67.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000315
$0.000315$0.000315

+57.50%