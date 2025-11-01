BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena DiviSwap je 0.126098 USD. Sledujte aktualizace cen DSWAP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DSWAP.Dnešní aktuální cena DiviSwap je 0.126098 USD. Sledujte aktualizace cen DSWAP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DSWAP.

Více informací o DSWAP

Informace o ceně DSWAP

Co je to DSWAP

Oficiální webové stránky DSWAP

Tokenomika pro DSWAP

Předpověď cen DSWAP

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo DiviSwap

DiviSwap Cena (DSWAP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DSWAP na USD

$0.126098
$0.126098$0.126098
+2.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny DiviSwap (DSWAP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:41:22 (UTC+8)

Informace o ceně DiviSwap (DSWAP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.12242
$ 0.12242$ 0.12242
Nejnižší za 24 h
$ 0.126678
$ 0.126678$ 0.126678
Nejvyšší za 24 h

$ 0.12242
$ 0.12242$ 0.12242

$ 0.126678
$ 0.126678$ 0.126678

$ 0.189789
$ 0.189789$ 0.189789

$ 0.083572
$ 0.083572$ 0.083572

+0.07%

+2.38%

-3.32%

-3.32%

Cena DiviSwap (DSWAP) v reálném čase je $0.126098. Za posledních 24 hodin se DSWAP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.12242 do maxima $ 0.126678, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DSWAP v historii je $ 0.189789, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.083572.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DSWAP se za poslední hodinu změnila o +0.07%, za 24 hodin o +2.38% a za posledních 7 dní o -3.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DiviSwap (DSWAP)

$ 29.44K
$ 29.44K$ 29.44K

--
----

$ 77.18K
$ 77.18K$ 77.18K

233.47K
233.47K 233.47K

612,059.0
612,059.0 612,059.0

Aktuální tržní kapitalizace DiviSwap je $ 29.44K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DSWAP je 233.47K, přičemž celková zásoba je 612059.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 77.18K.

Historie cen v USD pro DiviSwap (DSWAP)

Během dnešního dne byla změna ceny DiviSwap na USD  $ +0.00292671.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DiviSwap na USD  $ -0.0398782150.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DiviSwap na USD  $ +0.0009234408.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DiviSwap na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00292671+2.38%
30 dní$ -0.0398782150-31.62%
60 dní$ +0.0009234408+0.73%
90 dní$ 0--

Co je DiviSwap (DSWAP)

DiviSwap is a decentralized exchange (DEX) built on the Chiliz Chain, focused on supporting Fan Tokens and assets within the sports and entertainment ecosystem. It enables users to trade tokens in a permissionless and decentralized way, providing liquidity pools, yield opportunities, and community-driven incentives. DiviSwap aims to enhance the utility of Fan Tokens by integrating gamified experiences, seasonal competitions, and exclusive platform features. Designed for the Chiliz community, DiviSwap supports the long-term growth of the ecosystem by offering tools tailored to clubs, fans, and tokenized engagement.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj DiviSwap (DSWAP)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny DiviSwap (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DiviSwap (DSWAP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DiviSwap (DSWAP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DiviSwap.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DiviSwap!

DSWAP na místní měny

Tokenomika pro DiviSwap (DSWAP)

Pochopení tokenomiky DiviSwap (DSWAP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DSWAP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DiviSwap (DSWAP)

Jakou hodnotu má dnes DiviSwap (DSWAP)?
Aktuální cena DSWAP v USD je 0.126098 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DSWAP v USD?
Aktuální cena DSWAP v USD je $ 0.126098. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DiviSwap?
Tržní kapitalizace DSWAP je $ 29.44K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DSWAP v oběhu?
Objem DSWAP v oběhu je 233.47K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DSWAP?
DSWAP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.189789 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DSWAP?
DSWAP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.083572 USD.
Jaký je objem obchodování DSWAP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DSWAP je -- USD.
Dosáhne DSWAP letos vyšší ceny?
DSWAP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDSWAP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:41:22 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se DiviSwap (DSWAP)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,052.14
$110,052.14$110,052.14

-0.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.66
$3,874.66$3,874.66

+0.35%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02420
$0.02420$0.02420

-24.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.81
$185.81$185.81

-1.24%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.66
$3,874.66$3,874.66

+0.35%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,052.14
$110,052.14$110,052.14

-0.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.81
$185.81$185.81

-1.24%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5036
$2.5036$2.5036

-0.80%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09320
$0.09320$0.09320

+86.40%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01915
$0.01915$0.01915

-4.25%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08097
$0.08097$0.08097

+709.70%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00592
$0.00592$0.00592

+393.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0052524
$0.0052524$0.0052524

+167.70%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000300
$0.000300$0.000300

+50.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000829
$0.0000829$0.0000829

+65.80%