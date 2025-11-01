BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena dihcoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DIH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DIH.Dnešní aktuální cena dihcoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DIH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DIH.

Více informací o DIH

Informace o ceně DIH

Co je to DIH

Oficiální webové stránky DIH

Tokenomika pro DIH

Předpověď cen DIH

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo dihcoin

dihcoin Cena (DIH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DIH na USD

--
----
+1.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny dihcoin (DIH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:41:08 (UTC+8)

Informace o ceně dihcoin (DIH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.72%

+1.30%

+0.40%

+0.40%

Cena dihcoin (DIH) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se DIH obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DIH v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DIH se za poslední hodinu změnila o +0.72%, za 24 hodin o +1.30% a za posledních 7 dní o +0.40%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu dihcoin (DIH)

$ 33.01K
$ 33.01K$ 33.01K

--
----

$ 33.01K
$ 33.01K$ 33.01K

998.75M
998.75M 998.75M

998,746,686.058536
998,746,686.058536 998,746,686.058536

Aktuální tržní kapitalizace dihcoin je $ 33.01K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DIH je 998.75M, přičemž celková zásoba je 998746686.058536. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 33.01K.

Historie cen v USD pro dihcoin (DIH)

Během dnešního dne byla změna ceny dihcoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny dihcoin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny dihcoin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny dihcoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.30%
30 dní$ 0-45.73%
60 dní$ 0-81.42%
90 dní$ 0--

Co je dihcoin (DIH)

the coin of dih

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj dihcoin (DIH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny dihcoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít dihcoin (DIH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva dihcoin (DIH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro dihcoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny dihcoin!

DIH na místní měny

Tokenomika pro dihcoin (DIH)

Pochopení tokenomiky dihcoin (DIH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DIH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně dihcoin (DIH)

Jakou hodnotu má dnes dihcoin (DIH)?
Aktuální cena DIH v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DIH v USD?
Aktuální cena DIH v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace dihcoin?
Tržní kapitalizace DIH je $ 33.01K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DIH v oběhu?
Objem DIH v oběhu je 998.75M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DIH?
DIH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DIH?
DIH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DIH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DIH je -- USD.
Dosáhne DIH letos vyšší ceny?
DIH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDIH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:41:08 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se dihcoin (DIH)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,034.57
$110,034.57$110,034.57

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.97
$3,873.97$3,873.97

+0.33%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02420
$0.02420$0.02420

-24.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.81
$185.81$185.81

-1.24%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.97
$3,873.97$3,873.97

+0.33%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,034.57
$110,034.57$110,034.57

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.81
$185.81$185.81

-1.24%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5031
$2.5031$2.5031

-0.82%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09320
$0.09320$0.09320

+86.40%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01915
$0.01915$0.01915

-4.25%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08111
$0.08111$0.08111

+711.10%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00606
$0.00606$0.00606

+405.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053247
$0.0053247$0.0053247

+171.39%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000300
$0.000300$0.000300

+50.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000823
$0.0000823$0.0000823

+64.60%