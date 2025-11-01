BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Dialectic USD Vault je 1.004 USD. Sledujte aktualizace cen DUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DUSD.

Více informací o DUSD

Informace o ceně DUSD

Co je to DUSD

Oficiální webové stránky DUSD

Tokenomika pro DUSD

Předpověď cen DUSD

Logo Dialectic USD Vault

Dialectic USD Vault Cena (DUSD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DUSD na USD

$1.004
$1.004$1.004
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Dialectic USD Vault (DUSD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:51:55 (UTC+8)

Informace o ceně Dialectic USD Vault (DUSD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
Nejnižší za 24 h
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
Nejvyšší za 24 h

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 0.999002
$ 0.999002$ 0.999002

--

+0.01%

-0.00%

-0.00%

Cena Dialectic USD Vault (DUSD) v reálném čase je $1.004. Za posledních 24 hodin se DUSD obchodoval v rozmezí od minima $ 1.004 do maxima $ 1.006, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DUSD v historii je $ 1.007, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.999002.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DUSD se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.01% a za posledních 7 dní o -0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dialectic USD Vault (DUSD)

$ 49.49M
$ 49.49M$ 49.49M

--
----

$ 49.49M
$ 49.49M$ 49.49M

49.30M
49.30M 49.30M

49,299,497.5663826
49,299,497.5663826 49,299,497.5663826

Aktuální tržní kapitalizace Dialectic USD Vault je $ 49.49M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DUSD je 49.30M, přičemž celková zásoba je 49299497.5663826. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 49.49M.

Historie cen v USD pro Dialectic USD Vault (DUSD)

Během dnešního dne byla změna ceny Dialectic USD Vault na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Dialectic USD Vault na USD  $ +0.0027730480.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Dialectic USD Vault na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Dialectic USD Vault na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.01%
30 dní$ +0.0027730480+0.28%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Dialectic USD Vault (DUSD)

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic USD brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Dialectic USD Vault (DUSD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Dialectic USD Vault (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dialectic USD Vault (DUSD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dialectic USD Vault (DUSD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dialectic USD Vault.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dialectic USD Vault!

DUSD na místní měny

Tokenomika pro Dialectic USD Vault (DUSD)

Pochopení tokenomiky Dialectic USD Vault (DUSD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DUSD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dialectic USD Vault (DUSD)

Jakou hodnotu má dnes Dialectic USD Vault (DUSD)?
Aktuální cena DUSD v USD je 1.004 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DUSD v USD?
Aktuální cena DUSD v USD je $ 1.004. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dialectic USD Vault?
Tržní kapitalizace DUSD je $ 49.49M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DUSD v oběhu?
Objem DUSD v oběhu je 49.30M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DUSD?
DUSD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.007 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DUSD?
DUSD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.999002 USD.
Jaký je objem obchodování DUSD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DUSD je -- USD.
Dosáhne DUSD letos vyšší ceny?
DUSD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDUSD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:51:55 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Dialectic USD Vault (DUSD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

