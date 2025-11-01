BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Dialectic ETH Vault je 3,882.58 USD. Sledujte aktualizace cen DETH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DETH.Dnešní aktuální cena Dialectic ETH Vault je 3,882.58 USD. Sledujte aktualizace cen DETH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DETH.

Více informací o DETH

Informace o ceně DETH

Co je to DETH

Oficiální webové stránky DETH

Tokenomika pro DETH

Předpověď cen DETH

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Dialectic ETH Vault

Dialectic ETH Vault Cena (DETH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DETH na USD

$3,876.76
$3,876.76$3,876.76
+0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Dialectic ETH Vault (DETH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:51:47 (UTC+8)

Informace o ceně Dialectic ETH Vault (DETH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 3,822.43
$ 3,822.43$ 3,822.43
Nejnižší za 24 h
$ 3,904.85
$ 3,904.85$ 3,904.85
Nejvyšší za 24 h

$ 3,822.43
$ 3,822.43$ 3,822.43

$ 3,904.85
$ 3,904.85$ 3,904.85

$ 4,757.52
$ 4,757.52$ 4,757.52

$ 3,605.76
$ 3,605.76$ 3,605.76

+0.41%

+0.77%

-1.47%

-1.47%

Cena Dialectic ETH Vault (DETH) v reálném čase je $3,882.58. Za posledních 24 hodin se DETH obchodoval v rozmezí od minima $ 3,822.43 do maxima $ 3,904.85, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DETH v historii je $ 4,757.52, zatímco nejnižší cena v historii je $ 3,605.76.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DETH se za poslední hodinu změnila o +0.41%, za 24 hodin o +0.77% a za posledních 7 dní o -1.47%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dialectic ETH Vault (DETH)

$ 37.00M
$ 37.00M$ 37.00M

--
----

$ 37.00M
$ 37.00M$ 37.00M

9.54K
9.54K 9.54K

9,544.889001818485
9,544.889001818485 9,544.889001818485

Aktuální tržní kapitalizace Dialectic ETH Vault je $ 37.00M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DETH je 9.54K, přičemž celková zásoba je 9544.889001818485. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 37.00M.

Historie cen v USD pro Dialectic ETH Vault (DETH)

Během dnešního dne byla změna ceny Dialectic ETH Vault na USD  $ +29.73.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Dialectic ETH Vault na USD  $ -446.0898056160.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Dialectic ETH Vault na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Dialectic ETH Vault na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +29.73+0.77%
30 dní$ -446.0898056160-11.48%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Dialectic ETH Vault (DETH)

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic ETH brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Dialectic ETH Vault (DETH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Dialectic ETH Vault (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dialectic ETH Vault (DETH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dialectic ETH Vault (DETH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dialectic ETH Vault.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dialectic ETH Vault!

DETH na místní měny

Tokenomika pro Dialectic ETH Vault (DETH)

Pochopení tokenomiky Dialectic ETH Vault (DETH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DETH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dialectic ETH Vault (DETH)

Jakou hodnotu má dnes Dialectic ETH Vault (DETH)?
Aktuální cena DETH v USD je 3,882.58 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DETH v USD?
Aktuální cena DETH v USD je $ 3,882.58. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dialectic ETH Vault?
Tržní kapitalizace DETH je $ 37.00M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DETH v oběhu?
Objem DETH v oběhu je 9.54K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DETH?
DETH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 4,757.52 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DETH?
DETH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 3,605.76 USD.
Jaký je objem obchodování DETH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DETH je -- USD.
Dosáhne DETH letos vyšší ceny?
DETH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDETH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:51:47 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Dialectic ETH Vault (DETH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,196.25
$110,196.25$110,196.25

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.01
$3,875.01$3,875.01

+0.36%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02318
$0.02318$0.02318

-27.96%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.25
$186.25$186.25

-1.01%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.01
$3,875.01$3,875.01

+0.36%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,196.25
$110,196.25$110,196.25

-0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.25
$186.25$186.25

-1.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5096
$2.5096$2.5096

-0.57%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.50
$1,086.50$1,086.50

+0.19%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.29988
$1.29988$1.29988

+6,399.40%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.29988
$1.29988$1.29988

+6,399.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000348
$0.000348$0.000348

+74.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0033249
$0.0033249$0.0033249

+69.46%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.953
$19.953$19.953

+55.10%