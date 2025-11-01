BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Dialectic BTC Vault je 110,175 USD. Sledujte aktualizace cen DBIT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DBIT.

Více informací o DBIT

Informace o ceně DBIT

Co je to DBIT

Oficiální webové stránky DBIT

Tokenomika pro DBIT

Předpověď cen DBIT

Logo Dialectic BTC Vault

Dialectic BTC Vault Cena (DBIT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DBIT na USD

$110,256
+0.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Dialectic BTC Vault (DBIT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:51:40 (UTC+8)

Informace o ceně Dialectic BTC Vault (DBIT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 108,538
Nejnižší za 24 h
$ 111,218
Nejvyšší za 24 h

$ 108,538
$ 111,218
$ 126,288
$ 103,598
-0.23%

+0.54%

+0.48%

+0.48%

Cena Dialectic BTC Vault (DBIT) v reálném čase je $110,175. Za posledních 24 hodin se DBIT obchodoval v rozmezí od minima $ 108,538 do maxima $ 111,218, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DBIT v historii je $ 126,288, zatímco nejnižší cena v historii je $ 103,598.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DBIT se za poslední hodinu změnila o -0.23%, za 24 hodin o +0.54% a za posledních 7 dní o +0.48%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dialectic BTC Vault (DBIT)

$ 11.02M
--
$ 11.02M
100.01
100.007635063939
Aktuální tržní kapitalizace Dialectic BTC Vault je $ 11.02M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DBIT je 100.01, přičemž celková zásoba je 100.007635063939. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.02M.

Historie cen v USD pro Dialectic BTC Vault (DBIT)

Během dnešního dne byla změna ceny Dialectic BTC Vault na USD  $ +594.71.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Dialectic BTC Vault na USD  $ -7,447.1579325000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Dialectic BTC Vault na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Dialectic BTC Vault na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +594.71+0.54%
30 dní$ -7,447.1579325000-6.75%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Dialectic BTC Vault (DBIT)

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic BTC brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Dialectic BTC Vault (DBIT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Dialectic BTC Vault (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dialectic BTC Vault (DBIT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dialectic BTC Vault (DBIT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dialectic BTC Vault.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dialectic BTC Vault!

DBIT na místní měny

Tokenomika pro Dialectic BTC Vault (DBIT)

Pochopení tokenomiky Dialectic BTC Vault (DBIT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DBIT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dialectic BTC Vault (DBIT)

Jakou hodnotu má dnes Dialectic BTC Vault (DBIT)?
Aktuální cena DBIT v USD je 110,175 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DBIT v USD?
Aktuální cena DBIT v USD je $ 110,175. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dialectic BTC Vault?
Tržní kapitalizace DBIT je $ 11.02M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DBIT v oběhu?
Objem DBIT v oběhu je 100.01 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DBIT?
DBIT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 126,288 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DBIT?
DBIT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 103,598 USD.
Jaký je objem obchodování DBIT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DBIT je -- USD.
Dosáhne DBIT letos vyšší ceny?
DBIT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDBIT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:51:40 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Dialectic BTC Vault (DBIT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

