BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Depot App je 0.00015384 USD. Sledujte aktualizace cen DEPOT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DEPOT.Dnešní aktuální cena Depot App je 0.00015384 USD. Sledujte aktualizace cen DEPOT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DEPOT.

Více informací o DEPOT

Informace o ceně DEPOT

Co je to DEPOT

Bílá kniha pro DEPOT

Oficiální webové stránky DEPOT

Tokenomika pro DEPOT

Předpověď cen DEPOT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Depot App

Depot App Cena (DEPOT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DEPOT na USD

$0.00015384
$0.00015384$0.00015384
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Depot App (DEPOT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:31:24 (UTC+8)

Informace o ceně Depot App (DEPOT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01573771
$ 0.01573771$ 0.01573771

$ 0.00013806
$ 0.00013806$ 0.00013806

--

--

-0.03%

-0.03%

Cena Depot App (DEPOT) v reálném čase je $0.00015384. Za posledních 24 hodin se DEPOT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DEPOT v historii je $ 0.01573771, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00013806.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DEPOT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -0.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Depot App (DEPOT)

$ 12.31K
$ 12.31K$ 12.31K

--
----

$ 15.38K
$ 15.38K$ 15.38K

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Depot App je $ 12.31K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DEPOT je 80.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.38K.

Historie cen v USD pro Depot App (DEPOT)

Během dnešního dne byla změna ceny Depot App na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Depot App na USD  $ -0.0001446952.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Depot App na USD  $ -0.0001492481.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Depot App na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0001446952-94.05%
60 dní$ -0.0001492481-97.01%
90 dní$ 0--

Co je Depot App (DEPOT)

Depot is an ecosystem app that solves crypto’s three biggest problems: it’s too complex, too risky, and it lacks fresh liquidity.

We’re building an all-in-one platform designed for everyday people — not just crypto pros. Depot makes it easy to minimize risks and maximize returns with just a few clicks, no matter your level of experience. A massive market, and almost no real competition.

It features a cutting-edge Tourist App, Trader’s Suite, Deboard, Auto Leverage, Drag & Drop Toolkit, Incubator, Ghosty the Assistant, Fiat On/Off Ramp, Detective, Tax Agent, Autotrader, Yield Generator, and more.

Radically simple. Brilliantly interconnected. Accessible to any mindset, intelligence, or investment size.

Welcome to Depot.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Depot App (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Depot App (DEPOT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Depot App (DEPOT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Depot App.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Depot App!

DEPOT na místní měny

Tokenomika pro Depot App (DEPOT)

Pochopení tokenomiky Depot App (DEPOT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DEPOT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Depot App (DEPOT)

Jakou hodnotu má dnes Depot App (DEPOT)?
Aktuální cena DEPOT v USD je 0.00015384 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DEPOT v USD?
Aktuální cena DEPOT v USD je $ 0.00015384. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Depot App?
Tržní kapitalizace DEPOT je $ 12.31K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DEPOT v oběhu?
Objem DEPOT v oběhu je 80.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DEPOT?
DEPOT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01573771 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DEPOT?
DEPOT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00013806 USD.
Jaký je objem obchodování DEPOT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DEPOT je -- USD.
Dosáhne DEPOT letos vyšší ceny?
DEPOT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDEPOT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:31:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Depot App (DEPOT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,003.17
$110,003.17$110,003.17

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.25
$3,875.25$3,875.25

+0.37%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02466
$0.02466$0.02466

-23.36%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.82
$185.82$185.82

-1.24%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.25
$3,875.25$3,875.25

+0.37%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,003.17
$110,003.17$110,003.17

-0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.82
$185.82$185.82

-1.24%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5065
$2.5065$2.5065

-0.69%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.06
$1,088.06$1,088.06

+0.34%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09392
$0.09392$0.09392

+87.84%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02800
$0.02800$0.02800

+40.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00009202
$0.00009202$0.00009202

+337.77%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00414
$0.00414$0.00414

+245.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053630
$0.0053630$0.0053630

+173.34%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000826
$0.0000826$0.0000826

+65.20%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.464
$20.464$20.464

+59.07%