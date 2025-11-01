BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena CTOC je 0.03237218 USD. Sledujte aktualizace cen CTOC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CTOC.

Více informací o CTOC

Informace o ceně CTOC

Co je to CTOC

Oficiální webové stránky CTOC

Tokenomika pro CTOC

Předpověď cen CTOC

Aktuální cena 1 CTOC na USD

$0.03237549
-0.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny CTOC (CTOC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:49:57 (UTC+8)

Informace o ceně CTOC (CTOC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03225542
Nejnižší za 24 h
$ 0.03257414
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03225542
$ 0.03257414
$ 0.154429
$ 0.00791853
-0.08%

-0.59%

-11.73%

-11.73%

Cena CTOC (CTOC) v reálném čase je $0.03237218. Za posledních 24 hodin se CTOC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03225542 do maxima $ 0.03257414, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CTOC v historii je $ 0.154429, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00791853.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CTOC se za poslední hodinu změnila o -0.08%, za 24 hodin o -0.59% a za posledních 7 dní o -11.73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CTOC (CTOC)

$ 1.96M
--
$ 161.88M
60.50M
5,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace CTOC je $ 1.96M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CTOC je 60.50M, přičemž celková zásoba je 5000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 161.88M.

Historie cen v USD pro CTOC (CTOC)

Během dnešního dne byla změna ceny CTOC na USD  $ -0.00019517466440855.
Za posledních 30 dní byla změna ceny CTOC na USD  $ -0.0063650504.
Za posledních 60 dní byla změna ceny CTOC na USD  $ -0.0115385229.
Za posledních 90 dní byla změna ceny CTOC na USD  $ -0.1210001684807049.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00019517466440855-0.59%
30 dní$ -0.0063650504-19.66%
60 dní$ -0.0115385229-35.64%
90 dní$ -0.1210001684807049-78.89%

Co je CTOC (CTOC)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny CTOC (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CTOC (CTOC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CTOC (CTOC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CTOC.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CTOC!

CTOC na místní měny

Tokenomika pro CTOC (CTOC)

Pochopení tokenomiky CTOC (CTOC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CTOC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CTOC (CTOC)

Jakou hodnotu má dnes CTOC (CTOC)?
Aktuální cena CTOC v USD je 0.03237218 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CTOC v USD?
Aktuální cena CTOC v USD je $ 0.03237218. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CTOC?
Tržní kapitalizace CTOC je $ 1.96M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CTOC v oběhu?
Objem CTOC v oběhu je 60.50M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CTOC?
CTOC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.154429 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CTOC?
CTOC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00791853 USD.
Jaký je objem obchodování CTOC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CTOC je -- USD.
Dosáhne CTOC letos vyšší ceny?
CTOC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCTOC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:49:57 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se CTOC (CTOC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

