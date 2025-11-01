BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Crypto Factor je 0.01318026 USD. Sledujte aktualizace cen CFR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CFR.

Více informací o CFR

Informace o ceně CFR

Co je to CFR

Bílá kniha pro CFR

Oficiální webové stránky CFR

Tokenomika pro CFR

Předpověď cen CFR

Crypto Factor Cena (CFR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CFR na USD

$0.01315912
-0.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Crypto Factor (CFR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:49:35 (UTC+8)

Informace o ceně Crypto Factor (CFR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01268034
Nejnižší za 24 h
$ 0.01332908
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01268034
$ 0.01332908
$ 0.0402748
$ 0.01107902
+0.36%

-0.47%

-0.32%

-0.32%

Cena Crypto Factor (CFR) v reálném čase je $0.01318026. Za posledních 24 hodin se CFR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01268034 do maxima $ 0.01332908, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CFR v historii je $ 0.0402748, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01107902.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CFR se za poslední hodinu změnila o +0.36%, za 24 hodin o -0.47% a za posledních 7 dní o -0.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Crypto Factor (CFR)

$ 1.32M
--
$ 1.32M
100.00M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Crypto Factor je $ 1.32M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CFR je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.32M.

Historie cen v USD pro Crypto Factor (CFR)

Během dnešního dne byla změna ceny Crypto Factor na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Crypto Factor na USD  $ -0.0061291820.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Crypto Factor na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Crypto Factor na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.47%
30 dní$ -0.0061291820-46.50%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Crypto Factor (CFR)

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Crypto Factor (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Crypto Factor (CFR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Crypto Factor (CFR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Crypto Factor.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Crypto Factor!

CFR na místní měny

Tokenomika pro Crypto Factor (CFR)

Pochopení tokenomiky Crypto Factor (CFR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CFR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Crypto Factor (CFR)

Jakou hodnotu má dnes Crypto Factor (CFR)?
Aktuální cena CFR v USD je 0.01318026 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CFR v USD?
Aktuální cena CFR v USD je $ 0.01318026. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Crypto Factor?
Tržní kapitalizace CFR je $ 1.32M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CFR v oběhu?
Objem CFR v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CFR?
CFR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0402748 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CFR?
CFR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01107902 USD.
Jaký je objem obchodování CFR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CFR je -- USD.
Dosáhne CFR letos vyšší ceny?
CFR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCFR, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Crypto Factor (CFR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

