Dnešní aktuální cena Cronos Legends je 130.48 USD. Sledujte aktualizace cen CLG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CLG.

Více informací o CLG

Informace o ceně CLG

Co je to CLG

Bílá kniha pro CLG

Oficiální webové stránky CLG

Tokenomika pro CLG

Předpověď cen CLG

Logo Cronos Legends

Cronos Legends Cena (CLG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CLG na USD

$130.48
$130.48$130.48
+4.50%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Cronos Legends (CLG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:38:14 (UTC+8)

Informace o ceně Cronos Legends (CLG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 124.79
$ 124.79$ 124.79
Nejnižší za 24 h
$ 130.44
$ 130.44$ 130.44
Nejvyšší za 24 h

$ 124.79
$ 124.79$ 124.79

$ 130.44
$ 130.44$ 130.44

$ 474.6
$ 474.6$ 474.6

$ 52.75
$ 52.75$ 52.75

+0.23%

+4.56%

+17.28%

+17.28%

Cena Cronos Legends (CLG) v reálném čase je $130.48. Za posledních 24 hodin se CLG obchodoval v rozmezí od minima $ 124.79 do maxima $ 130.44, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CLG v historii je $ 474.6, zatímco nejnižší cena v historii je $ 52.75.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CLG se za poslední hodinu změnila o +0.23%, za 24 hodin o +4.56% a za posledních 7 dní o +17.28%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Cronos Legends (CLG)

$ 42.96K
$ 42.96K$ 42.96K

--
----

$ 62.36K
$ 62.36K$ 62.36K

329.26
329.26 329.26

477.9525
477.9525 477.9525

Aktuální tržní kapitalizace Cronos Legends je $ 42.96K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CLG je 329.26, přičemž celková zásoba je 477.9525. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 62.36K.

Historie cen v USD pro Cronos Legends (CLG)

Během dnešního dne byla změna ceny Cronos Legends na USD  $ +5.69.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Cronos Legends na USD  $ +14.3147259360.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Cronos Legends na USD  $ -76.4699047280.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Cronos Legends na USD  $ -313.2402390957472.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +5.69+4.56%
30 dní$ +14.3147259360+10.97%
60 dní$ -76.4699047280-58.60%
90 dní$ -313.2402390957472-70.59%

Co je Cronos Legends (CLG)

Cronos Legends ($CLG) is a community-driven Web3 project on the Cronos chain, combining storytelling, NFTs, and interactive gameplay. At the heart of the Cronos Legends ecosystem lies $CLG, the native token that powers all core features — from accessing exclusive NFT collections to earning rewards in competitive battlegrounds.

Cronos Legends centers around three main factions — the Cronos Guardians, the Chaos Horde, and the mystical Trinari — each with its own lore, characters, and collectible NFT sets. $CLG is the lifeblood of this world, enabling players to engage, stake, and shape the evolving narrative through community decisions.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Předpověď ceny Cronos Legends (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Cronos Legends (CLG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Cronos Legends (CLG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Cronos Legends.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Cronos Legends!

CLG na místní měny

Tokenomika pro Cronos Legends (CLG)

Pochopení tokenomiky Cronos Legends (CLG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CLG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Cronos Legends (CLG)

Jakou hodnotu má dnes Cronos Legends (CLG)?
Aktuální cena CLG v USD je 130.48 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CLG v USD?
Aktuální cena CLG v USD je $ 130.48. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Cronos Legends?
Tržní kapitalizace CLG je $ 42.96K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CLG v oběhu?
Objem CLG v oběhu je 329.26 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CLG?
CLG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 474.6 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CLG?
CLG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 52.75 USD.
Jaký je objem obchodování CLG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CLG je -- USD.
Dosáhne CLG letos vyšší ceny?
CLG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCLG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:38:14 (UTC+8)

