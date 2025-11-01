BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Craft Engine je 0.00121498 USD. Sledujte aktualizace cen CRAFT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CRAFT.Dnešní aktuální cena Craft Engine je 0.00121498 USD. Sledujte aktualizace cen CRAFT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CRAFT.

Více informací o CRAFT

Informace o ceně CRAFT

Co je to CRAFT

Bílá kniha pro CRAFT

Oficiální webové stránky CRAFT

Tokenomika pro CRAFT

Předpověď cen CRAFT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Craft Engine

Craft Engine Cena (CRAFT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CRAFT na USD

$0.00121498
$0.00121498$0.00121498
+1.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Craft Engine (CRAFT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:28:50 (UTC+8)

Informace o ceně Craft Engine (CRAFT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00119746
$ 0.00119746$ 0.00119746
Nejnižší za 24 h
$ 0.00122291
$ 0.00122291$ 0.00122291
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00119746
$ 0.00119746$ 0.00119746

$ 0.00122291
$ 0.00122291$ 0.00122291

$ 0.00321117
$ 0.00321117$ 0.00321117

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+1.04%

+0.47%

+0.47%

Cena Craft Engine (CRAFT) v reálném čase je $0.00121498. Za posledních 24 hodin se CRAFT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00119746 do maxima $ 0.00122291, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CRAFT v historii je $ 0.00321117, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CRAFT se za poslední hodinu změnila o +0.00%, za 24 hodin o +1.04% a za posledních 7 dní o +0.47%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Craft Engine (CRAFT)

$ 89.91K
$ 89.91K$ 89.91K

--
----

$ 121.50K
$ 121.50K$ 121.50K

74.00M
74.00M 74.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Craft Engine je $ 89.91K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CRAFT je 74.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 121.50K.

Historie cen v USD pro Craft Engine (CRAFT)

Během dnešního dne byla změna ceny Craft Engine na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Craft Engine na USD  $ -0.0003027246.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Craft Engine na USD  $ -0.0003534401.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Craft Engine na USD  $ +0.0001937056151895856.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.04%
30 dní$ -0.0003027246-24.91%
60 dní$ -0.0003534401-29.09%
90 dní$ +0.0001937056151895856+18.97%

Co je Craft Engine (CRAFT)

Launch Web3 communities into orbit with Craft Engine—the AI-fueled powerhouse for creators and devs!

Powered by $CRFT, our dynamic AI suite has ignited 75,000+ creations and early revenue. Ditch the tired, clunky AI facades and empty crypto hype—our doxxed team ships real, production-grade tools daily. $CRFT: Your Launchpad to Greatness! Unlock premium AI, exclusive models, revenue sharing, and first dibs on epic Game and Web Engines ready to amplify communities. Join the surge and forge the future!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Craft Engine (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Craft Engine (CRAFT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Craft Engine (CRAFT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Craft Engine.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Craft Engine!

CRAFT na místní měny

Tokenomika pro Craft Engine (CRAFT)

Pochopení tokenomiky Craft Engine (CRAFT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CRAFT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Craft Engine (CRAFT)

Jakou hodnotu má dnes Craft Engine (CRAFT)?
Aktuální cena CRAFT v USD je 0.00121498 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CRAFT v USD?
Aktuální cena CRAFT v USD je $ 0.00121498. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Craft Engine?
Tržní kapitalizace CRAFT je $ 89.91K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CRAFT v oběhu?
Objem CRAFT v oběhu je 74.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CRAFT?
CRAFT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00321117 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CRAFT?
CRAFT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CRAFT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CRAFT je -- USD.
Dosáhne CRAFT letos vyšší ceny?
CRAFT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCRAFT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:28:50 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Craft Engine (CRAFT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,970.09
$109,970.09$109,970.09

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.86
$3,873.86$3,873.86

+0.33%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02471
$0.02471$0.02471

-23.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.61
$185.61$185.61

-1.35%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.86
$3,873.86$3,873.86

+0.33%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,970.09
$109,970.09$109,970.09

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.61
$185.61$185.61

-1.35%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5045
$2.5045$2.5045

-0.77%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.59
$1,087.59$1,087.59

+0.29%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10100
$0.10100$0.10100

+102.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02555
$0.02555$0.02555

+27.75%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00008691
$0.00008691$0.00008691

+313.46%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00330
$0.00330$0.00330

+175.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053970
$0.0053970$0.0053970

+175.07%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000823
$0.0000823$0.0000823

+64.60%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.257
$20.257$20.257

+57.47%