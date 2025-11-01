BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Concentric Industries je 0.0006362 USD. Sledujte aktualizace cen CONCENTRIC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CONCENTRIC.

Více informací o CONCENTRIC

Informace o ceně CONCENTRIC

Co je to CONCENTRIC

Oficiální webové stránky CONCENTRIC

Tokenomika pro CONCENTRIC

Předpověď cen CONCENTRIC

Logo Concentric Industries

Concentric Industries Cena (CONCENTRIC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CONCENTRIC na USD

$0.0006362
$0.0006362
-0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Concentric Industries (CONCENTRIC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:52:59 (UTC+8)

Informace o ceně Concentric Industries (CONCENTRIC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00057701
$ 0.00057701
Nejnižší za 24 h
$ 0.00065416
$ 0.00065416
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00057701
$ 0.00057701

$ 0.00065416
$ 0.00065416

$ 0.00442362
$ 0.00442362

$ 0.00012265
$ 0.00012265

+0.20%

-0.76%

-15.73%

-15.73%

Cena Concentric Industries (CONCENTRIC) v reálném čase je $0.0006362. Za posledních 24 hodin se CONCENTRIC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00057701 do maxima $ 0.00065416, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CONCENTRIC v historii je $ 0.00442362, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00012265.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CONCENTRIC se za poslední hodinu změnila o +0.20%, za 24 hodin o -0.76% a za posledních 7 dní o -15.73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Concentric Industries (CONCENTRIC)

$ 554.65K
$ 554.65K

--
--

$ 636.16K
$ 636.16K

871.82M
871.82M

999,946,936.5288035
999,946,936.5288035

Aktuální tržní kapitalizace Concentric Industries je $ 554.65K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CONCENTRIC je 871.82M, přičemž celková zásoba je 999946936.5288035. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 636.16K.

Historie cen v USD pro Concentric Industries (CONCENTRIC)

Během dnešního dne byla změna ceny Concentric Industries na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Concentric Industries na USD  $ -0.0000046266.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Concentric Industries na USD  $ -0.0001163565.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Concentric Industries na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.76%
30 dní$ -0.0000046266-0.72%
60 dní$ -0.0001163565-18.28%
90 dní$ 0--

Co je Concentric Industries (CONCENTRIC)

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Concentric Industries (CONCENTRIC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Concentric Industries (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Concentric Industries (CONCENTRIC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Concentric Industries (CONCENTRIC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Concentric Industries.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Concentric Industries!

CONCENTRIC na místní měny

Tokenomika pro Concentric Industries (CONCENTRIC)

Pochopení tokenomiky Concentric Industries (CONCENTRIC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CONCENTRIC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Concentric Industries (CONCENTRIC)

Jakou hodnotu má dnes Concentric Industries (CONCENTRIC)?
Aktuální cena CONCENTRIC v USD je 0.0006362 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CONCENTRIC v USD?
Aktuální cena CONCENTRIC v USD je $ 0.0006362. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Concentric Industries?
Tržní kapitalizace CONCENTRIC je $ 554.65K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CONCENTRIC v oběhu?
Objem CONCENTRIC v oběhu je 871.82M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CONCENTRIC?
CONCENTRIC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00442362 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CONCENTRIC?
CONCENTRIC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00012265 USD.
Jaký je objem obchodování CONCENTRIC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CONCENTRIC je -- USD.
Dosáhne CONCENTRIC letos vyšší ceny?
CONCENTRIC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCONCENTRIC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:52:59 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Concentric Industries (CONCENTRIC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$109,993.64

$3,875.85

$0.02495

$186.02

$1.0003

$3,875.85

$109,993.64

$186.02

$2.5031

$1,088.31

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08651

$0.13943

$0.13943

$0.0049000

$0.00259

$0.0000835

$20.024

