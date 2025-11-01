Concentric Industries Cena (CONCENTRIC)
+0.20%
-0.76%
-15.73%
-15.73%
Cena Concentric Industries (CONCENTRIC) v reálném čase je $0.0006362. Za posledních 24 hodin se CONCENTRIC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00057701 do maxima $ 0.00065416, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CONCENTRIC v historii je $ 0.00442362, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00012265.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CONCENTRIC se za poslední hodinu změnila o +0.20%, za 24 hodin o -0.76% a za posledních 7 dní o -15.73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Concentric Industries je $ 554.65K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CONCENTRIC je 871.82M, přičemž celková zásoba je 999946936.5288035. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 636.16K.
Během dnešního dne byla změna ceny Concentric Industries na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Concentric Industries na USD $ -0.0000046266.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Concentric Industries na USD $ -0.0001163565.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Concentric Industries na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-0.76%
|30 dní
|$ -0.0000046266
|-0.72%
|60 dní
|$ -0.0001163565
|-18.28%
|90 dní
|$ 0
|--
Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.
Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.
Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …
WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
