BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena COMFY je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DCP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DCP.Dnešní aktuální cena COMFY je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DCP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DCP.

Více informací o DCP

Informace o ceně DCP

Co je to DCP

Oficiální webové stránky DCP

Tokenomika pro DCP

Předpověď cen DCP

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo COMFY

COMFY Cena (DCP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DCP na USD

--
----
-0.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny COMFY (DCP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:37:09 (UTC+8)

Informace o ceně COMFY (DCP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

-0.66%

-39.32%

-39.32%

Cena COMFY (DCP) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se DCP obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DCP v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DCP se za poslední hodinu změnila o -0.13%, za 24 hodin o -0.66% a za posledních 7 dní o -39.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu COMFY (DCP)

$ 9.64K
$ 9.64K$ 9.64K

--
----

$ 9.64K
$ 9.64K$ 9.64K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace COMFY je $ 9.64K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DCP je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.64K.

Historie cen v USD pro COMFY (DCP)

Během dnešního dne byla změna ceny COMFY na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny COMFY na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny COMFY na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny COMFY na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.66%
30 dní$ 0-44.98%
60 dní$ 0-74.49%
90 dní$ 0--

Co je COMFY (DCP)

We don't DCA - we $DCP - Daily Cold Plunge - It's COMFY On Base

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny COMFY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít COMFY (DCP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva COMFY (DCP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro COMFY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny COMFY!

DCP na místní měny

Tokenomika pro COMFY (DCP)

Pochopení tokenomiky COMFY (DCP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DCP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně COMFY (DCP)

Jakou hodnotu má dnes COMFY (DCP)?
Aktuální cena DCP v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DCP v USD?
Aktuální cena DCP v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace COMFY?
Tržní kapitalizace DCP je $ 9.64K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DCP v oběhu?
Objem DCP v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DCP?
DCP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DCP?
DCP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DCP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DCP je -- USD.
Dosáhne DCP letos vyšší ceny?
DCP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDCP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:37:09 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se COMFY (DCP)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,026.91
$110,026.91$110,026.91

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.67
$3,870.67$3,870.67

+0.25%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02408
$0.02408$0.02408

-25.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.81
$185.81$185.81

-1.24%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.67
$3,870.67$3,870.67

+0.25%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,026.91
$110,026.91$110,026.91

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.81
$185.81$185.81

-1.24%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5024
$2.5024$2.5024

-0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09394
$0.09394$0.09394

+87.88%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01942
$0.01942$0.01942

-2.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08128
$0.08128$0.08128

+712.80%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00654
$0.00654$0.00654

+445.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0055483
$0.0055483$0.0055483

+182.78%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000825
$0.0000825$0.0000825

+65.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000323
$0.000323$0.000323

+61.50%