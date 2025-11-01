BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena CLANS je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CLANS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CLANS.

Více informací o CLANS

Informace o ceně CLANS

Co je to CLANS

Bílá kniha pro CLANS

Oficiální webové stránky CLANS

Tokenomika pro CLANS

Předpověď cen CLANS

CLANS Cena (CLANS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CLANS na USD

$0.00010816
-5.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny CLANS (CLANS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:47:58 (UTC+8)

Informace o ceně CLANS (CLANS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00193529
$ 0
-0.48%

-5.90%

-45.66%

-45.66%

Cena CLANS (CLANS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CLANS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CLANS v historii je $ 0.00193529, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CLANS se za poslední hodinu změnila o -0.48%, za 24 hodin o -5.90% a za posledních 7 dní o -45.66%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CLANS (CLANS)

$ 108.15K
--
$ 108.15K
999.99M
999,987,101.7765787
Aktuální tržní kapitalizace CLANS je $ 108.15K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CLANS je 999.99M, přičemž celková zásoba je 999987101.7765787. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 108.15K.

Historie cen v USD pro CLANS (CLANS)

Během dnešního dne byla změna ceny CLANS na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny CLANS na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny CLANS na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny CLANS na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-5.90%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je CLANS (CLANS)

$CLANS is the utility and governance token at the heart of the Quitcoin Clans ecosystem. It fuels the upcoming Crypto Uniti Games, an on-chain battle arena where strategy, loyalty, and memes collide. Holders can upgrade their clans, unlock special perks, and gain competitive advantages in quests and tournaments. $CLANS also gives players a real voice in shaping the game’s future from new features to reward mechanics. Designed for both seasoned crypto warriors and newcomers, $CLANS turns meme culture into true on-chain power, creating a dynamic, player-driven economy where those who play, build, and hold both Quitcoin ($QC) and $CLANS will lead the next great web3 gaming revolution.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny CLANS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CLANS (CLANS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CLANS (CLANS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CLANS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CLANS!

CLANS na místní měny

Tokenomika pro CLANS (CLANS)

Pochopení tokenomiky CLANS (CLANS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CLANS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CLANS (CLANS)

Jakou hodnotu má dnes CLANS (CLANS)?
Aktuální cena CLANS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CLANS v USD?
Aktuální cena CLANS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CLANS?
Tržní kapitalizace CLANS je $ 108.15K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CLANS v oběhu?
Objem CLANS v oběhu je 999.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CLANS?
CLANS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00193529 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CLANS?
CLANS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CLANS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CLANS je -- USD.
Dosáhne CLANS letos vyšší ceny?
CLANS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCLANS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se CLANS (CLANS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

