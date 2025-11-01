BurzaDEX+
Chatrix is a decentralized communication protocol and messenger application that allows users to create blockchain-based identities through EVM wallets, exchange encrypted messages, and transfer cryptocurrencies directly inside chats. Unlike traditional messengers, Chatrix is designed to work even without internet by leveraging mesh networking technologies, ensuring unstoppable communication. Its native token, $CRX, powers the ecosystem, enabling utility, incentives, and long-term sustainability.

Více informací o CRX

Informace o ceně CRX

Co je to CRX

Bílá kniha pro CRX

Oficiální webové stránky CRX

Tokenomika pro CRX

Předpověď cen CRX

Logo Chatrix

Chatrix Cena (CRX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CRX na USD

--
----
-2.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Chatrix (CRX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:36:13 (UTC+8)

Informace o ceně Chatrix (CRX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.54%

-2.07%

-22.86%

-22.86%

Cena Chatrix (CRX) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CRX obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CRX v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CRX se za poslední hodinu změnila o +0.54%, za 24 hodin o -2.07% a za posledních 7 dní o -22.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Chatrix (CRX)

$ 28.43K
$ 28.43K$ 28.43K

--
----

$ 32.81K
$ 32.81K$ 32.81K

758.68M
758.68M 758.68M

875,497,038.3371427
875,497,038.3371427 875,497,038.3371427

Aktuální tržní kapitalizace Chatrix je $ 28.43K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CRX je 758.68M, přičemž celková zásoba je 875497038.3371427. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 32.81K.

Historie cen v USD pro Chatrix (CRX)

Během dnešního dne byla změna ceny Chatrix na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Chatrix na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Chatrix na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Chatrix na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.07%
30 dní$ 0-69.00%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Chatrix (CRX)

Chatrix is a decentralized communication protocol and messenger application that allows users to create blockchain-based identities through EVM wallets, exchange encrypted messages, and transfer cryptocurrencies directly inside chats. Unlike traditional messengers, Chatrix is designed to work even without internet by leveraging mesh networking technologies, ensuring unstoppable communication. Its native token, $CRX, powers the ecosystem, enabling utility, incentives, and long-term sustainability.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Chatrix (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Chatrix (CRX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Chatrix (CRX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Chatrix.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Chatrix!

CRX na místní měny

Tokenomika pro Chatrix (CRX)

Pochopení tokenomiky Chatrix (CRX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CRX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Chatrix (CRX)

Jakou hodnotu má dnes Chatrix (CRX)?
Aktuální cena CRX v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CRX v USD?
Aktuální cena CRX v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Chatrix?
Tržní kapitalizace CRX je $ 28.43K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CRX v oběhu?
Objem CRX v oběhu je 758.68M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CRX?
CRX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CRX?
CRX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CRX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CRX je -- USD.
Dosáhne CRX letos vyšší ceny?
CRX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCRX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:36:13 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

