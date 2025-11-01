BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena catty je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CATTY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CATTY.

Více informací o CATTY

Informace o ceně CATTY

Co je to CATTY

Oficiální webové stránky CATTY

Tokenomika pro CATTY

Předpověď cen CATTY

catty Cena (CATTY)

Aktuální cena 1 CATTY na USD

--
----
-1.30%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny catty (CATTY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:26:30 (UTC+8)

Informace o ceně catty (CATTY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.31%

-4.38%

-4.38%

Cena catty (CATTY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CATTY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CATTY v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CATTY se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -1.31% a za posledních 7 dní o -4.38%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu catty (CATTY)

$ 94.81K
$ 94.81K$ 94.81K

--
----

$ 94.81K
$ 94.81K$ 94.81K

999.95M
999.95M 999.95M

999,945,890.278875
999,945,890.278875 999,945,890.278875

Aktuální tržní kapitalizace catty je $ 94.81K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CATTY je 999.95M, přičemž celková zásoba je 999945890.278875. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 94.81K.

Historie cen v USD pro catty (CATTY)

Během dnešního dne byla změna ceny catty na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny catty na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny catty na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny catty na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.31%
30 dní$ 0-22.85%
60 dní$ 0-57.88%
90 dní$ 0--

Co je catty (CATTY)

Catty is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. The token originated as a spontaneous creation by a long-time Ethereum user exploring Solana through the Jupiter Mobile app and Jupiter Studio. Initially intended as a lighthearted experiment with token launch tools, Catty quickly attracted attention from the Solana community due to its humorous backstory and organic social media presence. The project embraces a playful, meme-focused culture while leveraging the speed, low fees, and accessibility of Solana’s ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj catty (CATTY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny catty (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít catty (CATTY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva catty (CATTY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro catty.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny catty!

CATTY na místní měny

Tokenomika pro catty (CATTY)

Pochopení tokenomiky catty (CATTY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CATTY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně catty (CATTY)

Jakou hodnotu má dnes catty (CATTY)?
Aktuální cena CATTY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CATTY v USD?
Aktuální cena CATTY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace catty?
Tržní kapitalizace CATTY je $ 94.81K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CATTY v oběhu?
Objem CATTY v oběhu je 999.95M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CATTY?
CATTY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CATTY?
CATTY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CATTY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CATTY je -- USD.
Dosáhne CATTY letos vyšší ceny?
CATTY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCATTY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:26:30 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se catty (CATTY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

