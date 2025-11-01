BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Captain Kuma je 0.00675994 USD. Sledujte aktualizace cen KUMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KUMA.Dnešní aktuální cena Captain Kuma je 0.00675994 USD. Sledujte aktualizace cen KUMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KUMA.

Více informací o KUMA

Informace o ceně KUMA

Co je to KUMA

Oficiální webové stránky KUMA

Tokenomika pro KUMA

Předpověď cen KUMA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Captain Kuma

Captain Kuma Cena (KUMA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KUMA na USD

$0.00675994
$0.00675994$0.00675994
+0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Captain Kuma (KUMA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:46:34 (UTC+8)

Informace o ceně Captain Kuma (KUMA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00670565
$ 0.00670565$ 0.00670565
Nejnižší za 24 h
$ 0.00699567
$ 0.00699567$ 0.00699567
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00670565
$ 0.00670565$ 0.00670565

$ 0.00699567
$ 0.00699567$ 0.00699567

$ 0.01017393
$ 0.01017393$ 0.01017393

$ 0.0060112
$ 0.0060112$ 0.0060112

+0.04%

+0.45%

-3.35%

-3.35%

Cena Captain Kuma (KUMA) v reálném čase je $0.00675994. Za posledních 24 hodin se KUMA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00670565 do maxima $ 0.00699567, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KUMA v historii je $ 0.01017393, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0060112.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KUMA se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o +0.45% a za posledních 7 dní o -3.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Captain Kuma (KUMA)

$ 6.08M
$ 6.08M$ 6.08M

--
----

$ 6.08M
$ 6.08M$ 6.08M

899.99M
899.99M 899.99M

899,994,370.0469234
899,994,370.0469234 899,994,370.0469234

Aktuální tržní kapitalizace Captain Kuma je $ 6.08M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KUMA je 899.99M, přičemž celková zásoba je 899994370.0469234. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.08M.

Historie cen v USD pro Captain Kuma (KUMA)

Během dnešního dne byla změna ceny Captain Kuma na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Captain Kuma na USD  $ -0.0019943391.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Captain Kuma na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Captain Kuma na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.45%
30 dní$ -0.0019943391-29.50%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Captain Kuma (KUMA)

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Captain Kuma (KUMA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Captain Kuma (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Captain Kuma (KUMA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Captain Kuma (KUMA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Captain Kuma.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Captain Kuma!

KUMA na místní měny

Tokenomika pro Captain Kuma (KUMA)

Pochopení tokenomiky Captain Kuma (KUMA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KUMA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Captain Kuma (KUMA)

Jakou hodnotu má dnes Captain Kuma (KUMA)?
Aktuální cena KUMA v USD je 0.00675994 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KUMA v USD?
Aktuální cena KUMA v USD je $ 0.00675994. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Captain Kuma?
Tržní kapitalizace KUMA je $ 6.08M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KUMA v oběhu?
Objem KUMA v oběhu je 899.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KUMA?
KUMA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01017393 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KUMA?
KUMA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0060112 USD.
Jaký je objem obchodování KUMA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KUMA je -- USD.
Dosáhne KUMA letos vyšší ceny?
KUMA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKUMA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:46:34 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Captain Kuma (KUMA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,173.86
$110,173.86$110,173.86

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,871.06
$3,871.06$3,871.06

+0.26%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02350
$0.02350$0.02350

-26.97%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.27
$186.27$186.27

-1.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,871.06
$3,871.06$3,871.06

+0.26%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,173.86
$110,173.86$110,173.86

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.27
$186.27$186.27

-1.00%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5068
$2.5068$2.5068

-0.68%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.83
$1,085.83$1,085.83

+0.13%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.17000
$1.17000$1.17000

+5,750.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.17000
$1.17000$1.17000

+5,750.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0033956
$0.0033956$0.0033956

+73.06%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.759
$19.759$19.759

+53.59%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000303
$0.000303$0.000303

+51.50%