Dnešní aktuální cena Capa je 0.00099536 USD. Sledujte aktualizace cen CAPA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CAPA.

Logo Capa

Capa Cena (CAPA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CAPA na USD

+1.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Capa (CAPA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:25:53 (UTC+8)

Informace o ceně Capa (CAPA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00096025
Nejvyšší za 24 h

-0.21%

+1.16%

-20.78%

-20.78%

Cena Capa (CAPA) v reálném čase je $0.00099536. Za posledních 24 hodin se CAPA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00096025 do maxima $ 0.00099857, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CAPA v historii je $ 0.02191833, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00081283.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CAPA se za poslední hodinu změnila o -0.21%, za 24 hodin o +1.16% a za posledních 7 dní o -20.78%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Capa (CAPA)

Aktuální tržní kapitalizace Capa je $ 156.47K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CAPA je 157.06M, přičemž celková zásoba je 500000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 498.12K.

Historie cen v USD pro Capa (CAPA)

Během dnešního dne byla změna ceny Capa na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Capa na USD  $ -0.0003957561.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Capa na USD  $ -0.0000467327.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Capa na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.16%
30 dní$ -0.0003957561-39.76%
60 dní$ -0.0000467327-4.69%
90 dní$ 0--

Co je Capa (CAPA)

Capapult brings Solid and CAPA to TERRA. SOLID is an over-collateralized and fully decentralized softpegged stablecoin. CAPA is the governance token of Capapult and by using the governance poll stakers will decide the future for CAPAPULT

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Capa (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Capa (CAPA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Capa (CAPA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Capa.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Capa!

CAPA na místní měny

Tokenomika pro Capa (CAPA)

Pochopení tokenomiky Capa (CAPA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CAPA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Capa (CAPA)

Jakou hodnotu má dnes Capa (CAPA)?
Aktuální cena CAPA v USD je 0.00099536 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CAPA v USD?
Aktuální cena CAPA v USD je $ 0.00099536. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Capa?
Tržní kapitalizace CAPA je $ 156.47K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CAPA v oběhu?
Objem CAPA v oběhu je 157.06M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CAPA?
CAPA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02191833 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CAPA?
CAPA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00081283 USD.
Jaký je objem obchodování CAPA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CAPA je -- USD.
Dosáhne CAPA letos vyšší ceny?
CAPA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCAPA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:25:53 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

