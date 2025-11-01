BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Cap USD je 1.001 USD. Sledujte aktualizace cen CUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CUSD.

Aktuální cena 1 CUSD na USD

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Informace o ceně Cap USD (CUSD) (USD)

Cena Cap USD (CUSD) v reálném čase je $1.001. Za posledních 24 hodin se CUSD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.995685 do maxima $ 1.007, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CUSD v historii je $ 1.17, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.947752.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CUSD se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o -0.07% a za posledních 7 dní o +0.04%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Cap USD (CUSD)

Aktuální tržní kapitalizace Cap USD je $ 289.84M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CUSD je 289.60M, přičemž celková zásoba je 289604320.9053264. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 289.84M.

Historie cen v USD pro Cap USD (CUSD)

Během dnešního dne byla změna ceny Cap USD na USD  $ -0.000749879012802.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Cap USD na USD  $ +0.0001804803.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Cap USD na USD  $ -0.0000638638.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Cap USD na USD  $ 0.

Co je Cap USD (CUSD)

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.

cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.

stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Cap USD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Cap USD (CUSD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Cap USD (CUSD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Cap USD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Cap USD!

CUSD na místní měny

Tokenomika pro Cap USD (CUSD)

Pochopení tokenomiky Cap USD (CUSD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CUSD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Cap USD (CUSD)

Jakou hodnotu má dnes Cap USD (CUSD)?
Aktuální cena CUSD v USD je 1.001 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CUSD v USD?
Aktuální cena CUSD v USD je $ 1.001. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Cap USD?
Tržní kapitalizace CUSD je $ 289.84M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CUSD v oběhu?
Objem CUSD v oběhu je 289.60M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CUSD?
CUSD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.17 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CUSD?
CUSD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.947752 USD.
Jaký je objem obchodování CUSD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CUSD je -- USD.
Dosáhne CUSD letos vyšší ceny?
CUSD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCUSD, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Cap USD (CUSD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

