Cap USD Cena (CUSD)
+0.05%
-0.07%
+0.04%
+0.04%
Cena Cap USD (CUSD) v reálném čase je $1.001. Za posledních 24 hodin se CUSD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.995685 do maxima $ 1.007, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CUSD v historii je $ 1.17, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.947752.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CUSD se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o -0.07% a za posledních 7 dní o +0.04%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Cap USD je $ 289.84M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CUSD je 289.60M, přičemž celková zásoba je 289604320.9053264. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 289.84M.
Během dnešního dne byla změna ceny Cap USD na USD $ -0.000749879012802.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Cap USD na USD $ +0.0001804803.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Cap USD na USD $ -0.0000638638.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Cap USD na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.000749879012802
|-0.07%
|30 dní
|$ +0.0001804803
|+0.02%
|60 dní
|$ -0.0000638638
|-0.00%
|90 dní
|$ 0
|--
Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.
cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.
stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.
Pochopení tokenomiky Cap USD (CUSD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CUSD hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
