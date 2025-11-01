BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena CaoCao je 0.07436 USD. Sledujte aktualizace cen CAOCAO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CAOCAO.

Více informací o CAOCAO

Informace o ceně CAOCAO

Co je to CAOCAO

Oficiální webové stránky CAOCAO

Tokenomika pro CAOCAO

Předpověď cen CAOCAO

Logo CaoCao

CaoCao Cena (CAOCAO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CAOCAO na USD

$0.07436
$0.07436$0.07436
-14.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny CaoCao (CAOCAO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:46:21 (UTC+8)

Informace o ceně CaoCao (CAOCAO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.073731
$ 0.073731$ 0.073731
Nejnižší za 24 h
$ 0.087131
$ 0.087131$ 0.087131
Nejvyšší za 24 h

$ 0.073731
$ 0.073731$ 0.073731

$ 0.087131
$ 0.087131$ 0.087131

$ 0.294909
$ 0.294909$ 0.294909

$ 0.063527
$ 0.063527$ 0.063527

-0.98%

-14.55%

-9.74%

-9.74%

Cena CaoCao (CAOCAO) v reálném čase je $0.07436. Za posledních 24 hodin se CAOCAO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.073731 do maxima $ 0.087131, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CAOCAO v historii je $ 0.294909, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.063527.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CAOCAO se za poslední hodinu změnila o -0.98%, za 24 hodin o -14.55% a za posledních 7 dní o -9.74%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CaoCao (CAOCAO)

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

--
----

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

30.35M
30.35M 30.35M

30,349,284.853668742
30,349,284.853668742 30,349,284.853668742

Aktuální tržní kapitalizace CaoCao je $ 2.26M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CAOCAO je 30.35M, přičemž celková zásoba je 30349284.853668742. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.26M.

Historie cen v USD pro CaoCao (CAOCAO)

Během dnešního dne byla změna ceny CaoCao na USD  $ -0.01266258666838914.
Za posledních 30 dní byla změna ceny CaoCao na USD  $ -0.0371732778.
Za posledních 60 dní byla změna ceny CaoCao na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny CaoCao na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.01266258666838914-14.55%
30 dní$ -0.0371732778-49.99%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je CaoCao (CAOCAO)

A community-driven value token on BNB Smart Chain inspired by the legacy of Cao Cao and the Three Kingdoms era.

CaoCao (CAOCAO) is a value token deployed on the BNB Smart Chain and jointly issued by the “Three Kingdoms Community.” The project draws inspiration from the historical figure Cao Cao and the Wei Dynasty, symbolizing ambition, strategy, and legacy.

With a fixed supply of 50 million tokens and mechanisms such as liquidity provision, transaction fees, and token burns, CaoCao introduces a utility-focused ecosystem designed for long-term community growth. The token integrates cultural heritage with blockchain functionality, positioning itself as both a digital asset and a representation of collective vision.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj CaoCao (CAOCAO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny CaoCao (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CaoCao (CAOCAO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CaoCao (CAOCAO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CaoCao.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CaoCao!

CAOCAO na místní měny

Tokenomika pro CaoCao (CAOCAO)

Pochopení tokenomiky CaoCao (CAOCAO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CAOCAO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CaoCao (CAOCAO)

Jakou hodnotu má dnes CaoCao (CAOCAO)?
Aktuální cena CAOCAO v USD je 0.07436 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CAOCAO v USD?
Aktuální cena CAOCAO v USD je $ 0.07436. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CaoCao?
Tržní kapitalizace CAOCAO je $ 2.26M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CAOCAO v oběhu?
Objem CAOCAO v oběhu je 30.35M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CAOCAO?
CAOCAO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.294909 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CAOCAO?
CAOCAO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.063527 USD.
Jaký je objem obchodování CAOCAO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CAOCAO je -- USD.
Dosáhne CAOCAO letos vyšší ceny?
CAOCAO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCAOCAO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:46:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se CaoCao (CAOCAO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

