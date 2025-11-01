BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena BYUSD je 0.999918 USD. Sledujte aktualizace cen BYUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BYUSD.Dnešní aktuální cena BYUSD je 0.999918 USD. Sledujte aktualizace cen BYUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BYUSD.

Více informací o BYUSD

Informace o ceně BYUSD

Co je to BYUSD

Tokenomika pro BYUSD

Předpověď cen BYUSD

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo BYUSD

BYUSD Cena (BYUSD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BYUSD na USD

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BYUSD (BYUSD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:45:59 (UTC+8)

Informace o ceně BYUSD (BYUSD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.876358
$ 0.876358$ 0.876358
Nejnižší za 24 h
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
Nejvyšší za 24 h

$ 0.876358
$ 0.876358$ 0.876358

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 0.502942
$ 0.502942$ 0.502942

+0.03%

+0.02%

+0.01%

+0.01%

Cena BYUSD (BYUSD) v reálném čase je $0.999918. Za posledních 24 hodin se BYUSD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.876358 do maxima $ 1.001, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BYUSD v historii je $ 1.5, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.502942.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BYUSD se za poslední hodinu změnila o +0.03%, za 24 hodin o +0.02% a za posledních 7 dní o +0.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BYUSD (BYUSD)

$ 11.56M
$ 11.56M$ 11.56M

--
----

$ 11.56M
$ 11.56M$ 11.56M

11.56M
11.56M 11.56M

11,562,317.26477
11,562,317.26477 11,562,317.26477

Aktuální tržní kapitalizace BYUSD je $ 11.56M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BYUSD je 11.56M, přičemž celková zásoba je 11562317.26477. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.56M.

Historie cen v USD pro BYUSD (BYUSD)

Během dnešního dne byla změna ceny BYUSD na USD  $ +0.00021991.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BYUSD na USD  $ +0.0003547709.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BYUSD na USD  $ +0.0001998836.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BYUSD na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00021991+0.02%
30 dní$ +0.0003547709+0.04%
60 dní$ +0.0001998836+0.02%
90 dní$ 0--

Co je BYUSD (BYUSD)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny BYUSD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BYUSD (BYUSD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BYUSD (BYUSD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BYUSD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BYUSD!

BYUSD na místní měny

Tokenomika pro BYUSD (BYUSD)

Pochopení tokenomiky BYUSD (BYUSD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BYUSD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BYUSD (BYUSD)

Jakou hodnotu má dnes BYUSD (BYUSD)?
Aktuální cena BYUSD v USD je 0.999918 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BYUSD v USD?
Aktuální cena BYUSD v USD je $ 0.999918. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BYUSD?
Tržní kapitalizace BYUSD je $ 11.56M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BYUSD v oběhu?
Objem BYUSD v oběhu je 11.56M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BYUSD?
BYUSD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.5 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BYUSD?
BYUSD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.502942 USD.
Jaký je objem obchodování BYUSD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BYUSD je -- USD.
Dosáhne BYUSD letos vyšší ceny?
BYUSD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBYUSD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:45:59 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BYUSD (BYUSD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,189.03
$110,189.03$110,189.03

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.64
$3,870.64$3,870.64

+0.25%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02348
$0.02348$0.02348

-27.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.26
$186.26$186.26

-1.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.64
$3,870.64$3,870.64

+0.25%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,189.03
$110,189.03$110,189.03

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.26
$186.26$186.26

-1.00%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5065
$2.5065$2.5065

-0.69%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.81
$1,085.81$1,085.81

+0.13%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.17000
$1.17000$1.17000

+5,750.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.17000
$1.17000$1.17000

+5,750.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0033251
$0.0033251$0.0033251

+69.47%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.923
$19.923$19.923

+54.87%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000291
$0.000291$0.000291

+45.50%