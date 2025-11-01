BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena brickcoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BRICK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BRICK.Dnešní aktuální cena brickcoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BRICK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BRICK.

Více informací o BRICK

Informace o ceně BRICK

Co je to BRICK

Oficiální webové stránky BRICK

Tokenomika pro BRICK

Předpověď cen BRICK

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo brickcoin

brickcoin Cena (BRICK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BRICK na USD

--
----
+0.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny brickcoin (BRICK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:32:48 (UTC+8)

Informace o ceně brickcoin (BRICK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00115065
$ 0.00115065$ 0.00115065

$ 0
$ 0$ 0

-0.43%

+0.58%

-7.26%

-7.26%

Cena brickcoin (BRICK) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BRICK obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BRICK v historii je $ 0.00115065, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BRICK se za poslední hodinu změnila o -0.43%, za 24 hodin o +0.58% a za posledních 7 dní o -7.26%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu brickcoin (BRICK)

$ 9.52K
$ 9.52K$ 9.52K

--
----

$ 9.52K
$ 9.52K$ 9.52K

994.17M
994.17M 994.17M

994,173,489.318574
994,173,489.318574 994,173,489.318574

Aktuální tržní kapitalizace brickcoin je $ 9.52K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BRICK je 994.17M, přičemž celková zásoba je 994173489.318574. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.52K.

Historie cen v USD pro brickcoin (BRICK)

Během dnešního dne byla změna ceny brickcoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny brickcoin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny brickcoin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny brickcoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.58%
30 dní$ 0-51.78%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je brickcoin (BRICK)

BrickCoin (BRICK) – Brick by Brick BrickCoin is a meme token built to create something lasting, brick by brick. It’s all about community, humor, and the collective power of memes in the crypto space. No empty promises—just a movement being built one brick at a time. The BrickCoin journey is just beginning. Our roadmap is all about building step by step—brick by brick. Next up: community expansion, stronger meme culture, and new utilities that keep the spirit alive. We’re also working toward listings on major CEXs, partnerships, and unique community-driven events. BrickCoin isn’t just a token, it’s a movement—so the future will be shaped together with the community. Official Website 👉 brickbrick.org

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj brickcoin (BRICK)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny brickcoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít brickcoin (BRICK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva brickcoin (BRICK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro brickcoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny brickcoin!

BRICK na místní měny

Tokenomika pro brickcoin (BRICK)

Pochopení tokenomiky brickcoin (BRICK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BRICK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně brickcoin (BRICK)

Jakou hodnotu má dnes brickcoin (BRICK)?
Aktuální cena BRICK v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BRICK v USD?
Aktuální cena BRICK v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace brickcoin?
Tržní kapitalizace BRICK je $ 9.52K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BRICK v oběhu?
Objem BRICK v oběhu je 994.17M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BRICK?
BRICK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00115065 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BRICK?
BRICK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BRICK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BRICK je -- USD.
Dosáhne BRICK letos vyšší ceny?
BRICK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBRICK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:32:48 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se brickcoin (BRICK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,015.02
$110,015.02$110,015.02

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,869.45
$3,869.45$3,869.45

+0.22%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02430
$0.02430$0.02430

-24.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.73
$185.73$185.73

-1.29%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,869.45
$3,869.45$3,869.45

+0.22%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,015.02
$110,015.02$110,015.02

-0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.73
$185.73$185.73

-1.29%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5029
$2.5029$2.5029

-0.83%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09740
$0.09740$0.09740

+94.80%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02011
$0.02011$0.02011

+0.55%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.07935
$0.07935$0.07935

+693.50%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00703
$0.00703$0.00703

+485.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054159
$0.0054159$0.0054159

+176.03%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000833
$0.0000833$0.0000833

+66.60%