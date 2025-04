Co je BounceBit USD (BBUSD)

BBUSD is a stablecoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BBUSD acts as an additional ecosystem token to BounceBit. It serves as liquid and versatile currency on the BounceBit platform. It can be used in various applications and infrastructure, as medium of exchange or store of value.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!