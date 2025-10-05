Dnešní aktuální cena Boss Burger je 0.00008724 USD. Sledujte aktualizace cen BOSSBURGER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOSSBURGER.Dnešní aktuální cena Boss Burger je 0.00008724 USD. Sledujte aktualizace cen BOSSBURGER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOSSBURGER.

Více informací o BOSSBURGER

Informace o ceně BOSSBURGER

Oficiální webové stránky BOSSBURGER

Tokenomika pro BOSSBURGER

Předpověď cen BOSSBURGER

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Boss Burger

Boss Burger Cena (BOSSBURGER)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BOSSBURGER na USD

--
----
+1.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Boss Burger (BOSSBURGER)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:34:41 (UTC+8)

Informace o ceně Boss Burger (BOSSBURGER) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0000841
$ 0.0000841$ 0.0000841
Nejnižší za 24 h
$ 0.00009063
$ 0.00009063$ 0.00009063
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0000841
$ 0.0000841$ 0.0000841

$ 0.00009063
$ 0.00009063$ 0.00009063

$ 0.00154863
$ 0.00154863$ 0.00154863

$ 0.00002681
$ 0.00002681$ 0.00002681

-0.64%

+1.65%

+21.10%

+21.10%

Cena Boss Burger (BOSSBURGER) v reálném čase je $0.00008724. Za posledních 24 hodin se BOSSBURGER obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000841 do maxima $ 0.00009063, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOSSBURGER v historii je $ 0.00154863, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002681.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOSSBURGER se za poslední hodinu změnila o -0.64%, za 24 hodin o +1.65% a za posledních 7 dní o +21.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Boss Burger (BOSSBURGER)

$ 87.44K
$ 87.44K$ 87.44K

--
----

$ 87.44K
$ 87.44K$ 87.44K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Boss Burger je $ 87.44K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BOSSBURGER je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 87.44K.

Historie cen v USD pro Boss Burger (BOSSBURGER)

Během dnešního dne byla změna ceny Boss Burger na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Boss Burger na USD  $ -0.0000204071.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Boss Burger na USD  $ -0.0000696387.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Boss Burger na USD  $ -0.0001048780663718802.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.65%
30 dní$ -0.0000204071-23.39%
60 dní$ -0.0000696387-79.82%
90 dní$ -0.0001048780663718802-54.59%

Co je Boss Burger (BOSSBURGER)

Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain.

Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited.

We are building one order at a time.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Boss Burger (BOSSBURGER)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Boss Burger (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Boss Burger (BOSSBURGER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Boss Burger (BOSSBURGER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Boss Burger.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Boss Burger!

BOSSBURGER na místní měny

Tokenomika pro Boss Burger (BOSSBURGER)

Pochopení tokenomiky Boss Burger (BOSSBURGER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOSSBURGER hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Boss Burger (BOSSBURGER)

Jakou hodnotu má dnes Boss Burger (BOSSBURGER)?
Aktuální cena BOSSBURGER v USD je 0.00008724 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BOSSBURGER v USD?
Aktuální cena BOSSBURGER v USD je $ 0.00008724. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Boss Burger?
Tržní kapitalizace BOSSBURGER je $ 87.44K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BOSSBURGER v oběhu?
Objem BOSSBURGER v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BOSSBURGER?
BOSSBURGER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00154863 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BOSSBURGER?
BOSSBURGER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002681 USD.
Jaký je objem obchodování BOSSBURGER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BOSSBURGER je -- USD.
Dosáhne BOSSBURGER letos vyšší ceny?
BOSSBURGER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBOSSBURGER, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:34:41 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Boss Burger (BOSSBURGER)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-04 13:39:16Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
10-04 11:26:38Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
10-03 10:20:00Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
10-03 05:17:00Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
10-01 14:11:00Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
09-30 18:14:00Novinky z odvětví
Současné sazby financování na hlavních CEX a DEX naznačují, že trh je neutrální s mírně medvědím náklonem

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.