Boss Burger Cena (BOSSBURGER)
-0.64%
+1.65%
+21.10%
+21.10%
Cena Boss Burger (BOSSBURGER) v reálném čase je $0.00008724. Za posledních 24 hodin se BOSSBURGER obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000841 do maxima $ 0.00009063, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOSSBURGER v historii je $ 0.00154863, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002681.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOSSBURGER se za poslední hodinu změnila o -0.64%, za 24 hodin o +1.65% a za posledních 7 dní o +21.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Boss Burger je $ 87.44K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BOSSBURGER je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 87.44K.
Během dnešního dne byla změna ceny Boss Burger na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Boss Burger na USD $ -0.0000204071.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Boss Burger na USD $ -0.0000696387.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Boss Burger na USD $ -0.0001048780663718802.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+1.65%
|30 dní
|$ -0.0000204071
|-23.39%
|60 dní
|$ -0.0000696387
|-79.82%
|90 dní
|$ -0.0001048780663718802
|-54.59%
Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain.
Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited.
We are building one order at a time.
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
Jakou hodnotu v USD bude mít Boss Burger (BOSSBURGER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Boss Burger (BOSSBURGER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Boss Burger.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Boss Burger!
Pochopení tokenomiky Boss Burger (BOSSBURGER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOSSBURGER hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-04 13:39:16
|Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
|10-04 11:26:38
|Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
|10-03 10:20:00
|Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
|10-03 05:17:00
|Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
|10-01 14:11:00
|Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
|09-30 18:14:00
|Novinky z odvětví
Současné sazby financování na hlavních CEX a DEX naznačují, že trh je neutrální s mírně medvědím náklonem
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.