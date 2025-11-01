BONKBOY Cena (BONKBOY)
-8.42%
+2.82%
+5.29%
+5.29%
Cena BONKBOY (BONKBOY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BONKBOY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BONKBOY v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BONKBOY se za poslední hodinu změnila o -8.42%, za 24 hodin o +2.82% a za posledních 7 dní o +5.29%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace BONKBOY je $ 109.84K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BONKBOY je 999.81M, přičemž celková zásoba je 999807177.317694. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 109.84K.
Během dnešního dne byla změna ceny BONKBOY na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BONKBOY na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BONKBOY na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BONKBOY na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+2.82%
|30 dní
|$ 0
|-38.10%
|60 dní
|$ 0
|-63.82%
|90 dní
|$ 0
|--
$BONKBOY isn’t just another meme coin, it’s a cultural movement built for scale. Born on Solana, it fuses on-chain innovation with real world culture through GameFi, NFTs, trading cards, merch, music, and beyond. With deflationary mechanics that secure long term sustainability and an education platform onboarding the masses into Web3 the right way, BONKBOY is designed for true mass adoption. Backed by a doxxed lead, strengthened by a real world community, and supported off-chain by BonkBoy Ltd through premium products and collaborations, this project is transparent, cultural, and here to stay. For investors, BONKBOY isn’t speculation, it’s a community owned brand with billion dollar potential.
The legacy of BONK lives on through BONKBOY. Grab your red hat and hoodie - it’s that simple.
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
Jakou hodnotu v USD bude mít BONKBOY (BONKBOY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BONKBOY (BONKBOY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BONKBOY.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BONKBOY!
Pochopení tokenomiky BONKBOY (BONKBOY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BONKBOY hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|11-01 15:13:00
|Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
|11-01 13:14:00
|Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu
Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování
Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování