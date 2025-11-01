BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Boundless je 0.2272 USD. Sledujte aktualizace cen ZKC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZKC.Dnešní aktuální cena Boundless je 0.2272 USD. Sledujte aktualizace cen ZKC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZKC.

Kurz Boundless(ZKC)

Aktuální cena 1 ZKC na USD

$0.2272
+4.12%1D
USD
Graf aktuální ceny Boundless (ZKC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:17:58 (UTC+8)

Informace o ceně Boundless (ZKC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.2096
Nejnižší za 24 h
$ 0.2312
Nejvyšší za 24 h

$ 0.2096
$ 0.2312
$ 2.1342961487062966
$ 0.10926744882772854
+2.11%

+4.12%

-15.23%

-15.23%

Cena Boundless (ZKC) v reálném čase je $ 0.2272. Za posledních 24 hodin se ZKC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.2096 do maxima $ 0.2312, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ZKC v historii je $ 2.1342961487062966, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.10926744882772854.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ZKC se za poslední hodinu změnila o +2.11%, za 24 hodin o +4.12% a za posledních 7 dní o -15.23%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Boundless (ZKC)

No.540

$ 45.65M
$ 827.26K
$ 227.20M
200.94M
--
1,000,000,000
ETH

Aktuální tržní kapitalizace Boundless je $ 45.65M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 827.26K. Objem v oběhu ZKC je 200.94M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 227.20M.

Historie cen v USD pro Boundless (ZKC)

Sledujte změny cen Boundless pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00899+4.12%
30 dní$ -0.233-50.64%
60 dní$ -0.0728-24.27%
90 dní$ -0.0728-24.27%
Změna ceny Boundless dnes

Dnes zaznamenal ZKC změnu o $ +0.00899 (+4.12%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Boundless za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.233 (-50.64%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Boundless za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ZKC ke změně o $ -0.0728 (-24.27%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Boundless za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0728 (-24.27%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Boundless (ZKC)?

Podívejte se na stránku Historie cen Boundless.

Co je Boundless (ZKC)

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Boundless je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Boundless investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ZKCa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Boundless na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Boundless a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Boundless (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Boundless (ZKC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Boundless (ZKC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Boundless.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Boundless!

Tokenomika pro Boundless (ZKC)

Pochopení tokenomiky Boundless (ZKC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ZKC hned teď!

Jak nakupovat Boundless (ZKC)

Snažíte se zjistit, jak koupit Boundless? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Boundless podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ZKC na místní měny

1 Boundless(ZKC) na VND
5,978.768
1 Boundless(ZKC) na AUD
A$0.345344
1 Boundless(ZKC) na GBP
0.172672
1 Boundless(ZKC) na EUR
0.195392
1 Boundless(ZKC) na USD
$0.2272
1 Boundless(ZKC) na MYR
RM0.951968
1 Boundless(ZKC) na TRY
9.549216
1 Boundless(ZKC) na JPY
¥34.7616
1 Boundless(ZKC) na ARS
ARS$326.904448
1 Boundless(ZKC) na RUB
18.264608
1 Boundless(ZKC) na INR
20.184448
1 Boundless(ZKC) na IDR
Rp3,786.665152
1 Boundless(ZKC) na PHP
13.334368
1 Boundless(ZKC) na EGP
￡E.10.68976
1 Boundless(ZKC) na BRL
R$1.220064
1 Boundless(ZKC) na CAD
C$0.31808
1 Boundless(ZKC) na BDT
27.791104
1 Boundless(ZKC) na NGN
328.797024
1 Boundless(ZKC) na COP
$873.84528
1 Boundless(ZKC) na ZAR
R.3.94192
1 Boundless(ZKC) na UAH
9.53104
1 Boundless(ZKC) na TZS
T.Sh.559.60496
1 Boundless(ZKC) na VES
Bs50.2112
1 Boundless(ZKC) na CLP
$214.0224
1 Boundless(ZKC) na PKR
Rs63.818208
1 Boundless(ZKC) na KZT
120.402368
1 Boundless(ZKC) na THB
฿7.320384
1 Boundless(ZKC) na TWD
NT$6.995488
1 Boundless(ZKC) na AED
د.إ0.833824
1 Boundless(ZKC) na CHF
Fr0.18176
1 Boundless(ZKC) na HKD
HK$1.765344
1 Boundless(ZKC) na AMD
֏86.94944
1 Boundless(ZKC) na MAD
.د.م2.1016
1 Boundless(ZKC) na MXN
$4.216832
1 Boundless(ZKC) na SAR
ريال0.852
1 Boundless(ZKC) na ETB
Br35.038784
1 Boundless(ZKC) na KES
KSh29.351968
1 Boundless(ZKC) na JOD
د.أ0.1610848
1 Boundless(ZKC) na PLN
0.836096
1 Boundless(ZKC) na RON
лв1.001952
1 Boundless(ZKC) na SEK
kr2.153856
1 Boundless(ZKC) na BGN
лв0.383968
1 Boundless(ZKC) na HUF
Ft76.445984
1 Boundless(ZKC) na CZK
4.791648
1 Boundless(ZKC) na KWD
د.ك0.0695232
1 Boundless(ZKC) na ILS
0.7384
1 Boundless(ZKC) na BOB
Bs1.569952
1 Boundless(ZKC) na AZN
0.38624
1 Boundless(ZKC) na TJS
SM2.092512
1 Boundless(ZKC) na GEL
0.615712
1 Boundless(ZKC) na AOA
Kz208.249248
1 Boundless(ZKC) na BHD
.د.ب0.0854272
1 Boundless(ZKC) na BMD
$0.2272
1 Boundless(ZKC) na DKK
kr1.469984
1 Boundless(ZKC) na HNL
L5.979904
1 Boundless(ZKC) na MUR
10.392128
1 Boundless(ZKC) na NAD
$3.926016
1 Boundless(ZKC) na NOK
kr2.299264
1 Boundless(ZKC) na NZD
$0.395328
1 Boundless(ZKC) na PAB
B/.0.2272
1 Boundless(ZKC) na PGK
K0.956512
1 Boundless(ZKC) na QAR
ر.ق0.827008
1 Boundless(ZKC) na RSD
дин.23.078976
1 Boundless(ZKC) na UZS
soʻm2,737.348768
1 Boundless(ZKC) na ALL
L19.041632
1 Boundless(ZKC) na ANG
ƒ0.406688
1 Boundless(ZKC) na AWG
ƒ0.406688
1 Boundless(ZKC) na BBD
$0.4544
1 Boundless(ZKC) na BAM
KM0.381696
1 Boundless(ZKC) na BIF
Fr672.0576
1 Boundless(ZKC) na BND
$0.29536
1 Boundless(ZKC) na BSD
$0.2272
1 Boundless(ZKC) na JMD
$36.501952
1 Boundless(ZKC) na KHR
912.448832
1 Boundless(ZKC) na KMF
Fr96.7872
1 Boundless(ZKC) na LAK
4,939.130336
1 Boundless(ZKC) na LKR
රු69.246016
1 Boundless(ZKC) na MDL
L3.83968
1 Boundless(ZKC) na MGA
Ar1,023.4224
1 Boundless(ZKC) na MOP
P1.819872
1 Boundless(ZKC) na MVR
3.47616
1 Boundless(ZKC) na MWK
MK394.444192
1 Boundless(ZKC) na MZN
MT14.51808
1 Boundless(ZKC) na NPR
रु32.257856
1 Boundless(ZKC) na PYG
1,611.3024
1 Boundless(ZKC) na RWF
Fr330.1216
1 Boundless(ZKC) na SBD
$1.869856
1 Boundless(ZKC) na SCR
3.103552
1 Boundless(ZKC) na SRD
$8.7472
1 Boundless(ZKC) na SVC
$1.988
1 Boundless(ZKC) na SZL
L3.94192
1 Boundless(ZKC) na TMT
m0.7952
1 Boundless(ZKC) na TND
د.ت0.6672864
1 Boundless(ZKC) na TTD
$1.538144
1 Boundless(ZKC) na UGX
Sh791.5648
1 Boundless(ZKC) na XAF
Fr128.368
1 Boundless(ZKC) na XCD
$0.61344
1 Boundless(ZKC) na XOF
Fr128.368
1 Boundless(ZKC) na XPF
Fr23.1744
1 Boundless(ZKC) na BWP
P3.053568
1 Boundless(ZKC) na BZD
$0.456672
1 Boundless(ZKC) na CVE
$21.695328
1 Boundless(ZKC) na DJF
Fr40.2144
1 Boundless(ZKC) na DOP
$14.561248
1 Boundless(ZKC) na DZD
د.ج29.531456
1 Boundless(ZKC) na FJD
$0.513472
1 Boundless(ZKC) na GNF
Fr1,975.504
1 Boundless(ZKC) na GTQ
Q1.742624
1 Boundless(ZKC) na GYD
$47.580224
1 Boundless(ZKC) na ISK
kr28.4

Zdroj Boundless

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Boundless, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Boundless
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Boundless

Jakou hodnotu má dnes Boundless (ZKC)?
Aktuální cena ZKC v USD je 0.2272 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ZKC v USD?
Aktuální cena ZKC v USD je $ 0.2272. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Boundless?
Tržní kapitalizace ZKC je $ 45.65M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ZKC v oběhu?
Objem ZKC v oběhu je 200.94M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ZKC?
ZKC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.1342961487062966 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ZKC?
ZKC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.10926744882772854 USD.
Jaký je objem obchodování ZKC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ZKC je $ 827.26K USD.
Dosáhne ZKC letos vyšší ceny?
ZKC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenZKC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:17:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Boundless (ZKC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

