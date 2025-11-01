BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Bonk Level Saviour je 0.01645085 USD. Sledujte aktualizace cen SAVIOUR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SAVIOUR.

Více informací o SAVIOUR

Informace o ceně SAVIOUR

Co je to SAVIOUR

Tokenomika pro SAVIOUR

Předpověď cen SAVIOUR

Logo Bonk Level Saviour

Bonk Level Saviour Cena (SAVIOUR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SAVIOUR na USD

$0.01645085
$0.01645085$0.01645085
-0.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Bonk Level Saviour (SAVIOUR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:23:28 (UTC+8)

Informace o ceně Bonk Level Saviour (SAVIOUR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01636201
$ 0.01636201$ 0.01636201
Nejnižší za 24 h
$ 0.01687903
$ 0.01687903$ 0.01687903
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01636201
$ 0.01636201$ 0.01636201

$ 0.01687903
$ 0.01687903$ 0.01687903

$ 0.04502769
$ 0.04502769$ 0.04502769

$ 0.01567175
$ 0.01567175$ 0.01567175

-0.71%

-0.56%

-4.29%

-4.29%

Cena Bonk Level Saviour (SAVIOUR) v reálném čase je $0.01645085. Za posledních 24 hodin se SAVIOUR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01636201 do maxima $ 0.01687903, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SAVIOUR v historii je $ 0.04502769, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01567175.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SAVIOUR se za poslední hodinu změnila o -0.71%, za 24 hodin o -0.56% a za posledních 7 dní o -4.29%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

$ 279.62K
$ 279.62K$ 279.62K

--
----

$ 279.62K
$ 279.62K$ 279.62K

17.00M
17.00M 17.00M

16,997,476.683433
16,997,476.683433 16,997,476.683433

Aktuální tržní kapitalizace Bonk Level Saviour je $ 279.62K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SAVIOUR je 17.00M, přičemž celková zásoba je 16997476.683433. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 279.62K.

Historie cen v USD pro Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Během dnešního dne byla změna ceny Bonk Level Saviour na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bonk Level Saviour na USD  $ -0.0035247986.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bonk Level Saviour na USD  $ -0.0027521943.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bonk Level Saviour na USD  $ -0.001139835902825868.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.56%
30 dní$ -0.0035247986-21.42%
60 dní$ -0.0027521943-16.72%
90 dní$ -0.001139835902825868-6.47%

Co je Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Předpověď ceny Bonk Level Saviour (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bonk Level Saviour (SAVIOUR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bonk Level Saviour (SAVIOUR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bonk Level Saviour.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bonk Level Saviour!

SAVIOUR na místní měny

Tokenomika pro Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Pochopení tokenomiky Bonk Level Saviour (SAVIOUR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SAVIOUR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Jakou hodnotu má dnes Bonk Level Saviour (SAVIOUR)?
Aktuální cena SAVIOUR v USD je 0.01645085 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SAVIOUR v USD?
Aktuální cena SAVIOUR v USD je $ 0.01645085. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bonk Level Saviour?
Tržní kapitalizace SAVIOUR je $ 279.62K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SAVIOUR v oběhu?
Objem SAVIOUR v oběhu je 17.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SAVIOUR?
SAVIOUR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04502769 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SAVIOUR?
SAVIOUR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01567175 USD.
Jaký je objem obchodování SAVIOUR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SAVIOUR je -- USD.
Dosáhne SAVIOUR letos vyšší ceny?
SAVIOUR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSAVIOUR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:23:28 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

