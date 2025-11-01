BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BONGO CAT je 0.00011448 USD. Sledujte aktualizace cen BONGO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BONGO.

Více informací o BONGO

Informace o ceně BONGO

Co je to BONGO

Oficiální webové stránky BONGO

Tokenomika pro BONGO

Předpověď cen BONGO

Logo BONGO CAT

BONGO CAT Cena (BONGO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BONGO na USD

$0.00011394
+1.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BONGO CAT (BONGO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:44:56 (UTC+8)

Informace o ceně BONGO CAT (BONGO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00011154
Nejnižší za 24 h
$ 0.00011555
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00011154
$ 0.00011555
$ 0.142768
$ 0.00002101
+0.03%

+2.12%

-1.46%

-1.46%

Cena BONGO CAT (BONGO) v reálném čase je $0.00011448. Za posledních 24 hodin se BONGO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00011154 do maxima $ 0.00011555, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BONGO v historii je $ 0.142768, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002101.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BONGO se za poslední hodinu změnila o +0.03%, za 24 hodin o +2.12% a za posledních 7 dní o -1.46%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BONGO CAT (BONGO)

$ 114.41K
--
$ 114.41K
999.68M
999,683,984.6924479
Aktuální tržní kapitalizace BONGO CAT je $ 114.41K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BONGO je 999.68M, přičemž celková zásoba je 999683984.6924479. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 114.41K.

Historie cen v USD pro BONGO CAT (BONGO)

Během dnešního dne byla změna ceny BONGO CAT na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BONGO CAT na USD  $ -0.0001125726.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BONGO CAT na USD  $ -0.0001125595.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BONGO CAT na USD  $ -0.00603646285662752.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.12%
30 dní$ -0.0001125726-98.33%
60 dní$ -0.0001125595-98.32%
90 dní$ -0.00603646285662752-98.13%

Co je BONGO CAT (BONGO)

₍^. ̫.^₎ community take over ₍^. ̫.^₎ $BONGO on Solana ≽

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BONGO CAT (BONGO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BONGO CAT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BONGO CAT (BONGO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BONGO CAT (BONGO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BONGO CAT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BONGO CAT!

BONGO na místní měny

Tokenomika pro BONGO CAT (BONGO)

Pochopení tokenomiky BONGO CAT (BONGO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BONGO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BONGO CAT (BONGO)

Jakou hodnotu má dnes BONGO CAT (BONGO)?
Aktuální cena BONGO v USD je 0.00011448 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BONGO v USD?
Aktuální cena BONGO v USD je $ 0.00011448. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BONGO CAT?
Tržní kapitalizace BONGO je $ 114.41K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BONGO v oběhu?
Objem BONGO v oběhu je 999.68M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BONGO?
BONGO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.142768 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BONGO?
BONGO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002101 USD.
Jaký je objem obchodování BONGO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BONGO je -- USD.
Dosáhne BONGO letos vyšší ceny?
BONGO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBONGO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:44:56 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BONGO CAT (BONGO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

