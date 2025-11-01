BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BOMET je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BOMET v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOMET.Dnešní aktuální cena BOMET je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BOMET v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOMET.

Více informací o BOMET

Informace o ceně BOMET

Co je to BOMET

Oficiální webové stránky BOMET

Tokenomika pro BOMET

Předpověď cen BOMET

BOMET Cena (BOMET)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BOMET na USD

$0.00081435
+4.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny BOMET (BOMET)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:23:21 (UTC+8)

Informace o ceně BOMET (BOMET) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00193848
$ 0
+0.50%

+3.25%

-30.59%

-30.59%

Cena BOMET (BOMET) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BOMET obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOMET v historii je $ 0.00193848, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOMET se za poslední hodinu změnila o +0.50%, za 24 hodin o +3.25% a za posledních 7 dní o -30.59%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BOMET (BOMET)

$ 484.94K
--
$ 484.94K
600.00M
600,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace BOMET je $ 484.94K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BOMET je 600.00M, přičemž celková zásoba je 600000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 484.94K.

Historie cen v USD pro BOMET (BOMET)

Během dnešního dne byla změna ceny BOMET na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BOMET na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BOMET na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BOMET na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.25%
30 dní$ 0+12.70%
60 dní$ 0-36.49%
90 dní$ 0--

Co je BOMET (BOMET)

Komet crashed on Earth, only to be snatched by the government and hauled to Area 51. They ran twisted experiments, cloning him into a dark, monstrous force. Now, Bomet has broken free and is unleashing chaos on the Base Chain. The Saga of Bomet vs Komet now begins. Who will come out on top? Stay tuned to our X for the clash of the Alien Dogs. BASE vs KAS

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BOMET (BOMET)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BOMET (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BOMET (BOMET) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BOMET (BOMET) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BOMET.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BOMET!

BOMET na místní měny

Tokenomika pro BOMET (BOMET)

Pochopení tokenomiky BOMET (BOMET) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOMET hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BOMET (BOMET)

Jakou hodnotu má dnes BOMET (BOMET)?
Aktuální cena BOMET v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BOMET v USD?
Aktuální cena BOMET v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BOMET?
Tržní kapitalizace BOMET je $ 484.94K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BOMET v oběhu?
Objem BOMET v oběhu je 600.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BOMET?
BOMET dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00193848 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BOMET?
BOMET dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BOMET?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BOMET je -- USD.
Dosáhne BOMET letos vyšší ceny?
BOMET může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBOMET, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:23:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BOMET (BOMET)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

