Dnešní aktuální cena BNB DOGE je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BOGE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOGE.

Více informací o BOGE

Informace o ceně BOGE

Co je to BOGE

Oficiální webové stránky BOGE

Tokenomika pro BOGE

Předpověď cen BOGE

Logo BNB DOGE

BNB DOGE Cena (BOGE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BOGE na USD

--
----
+0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BNB DOGE (BOGE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:31:04 (UTC+8)

Informace o ceně BNB DOGE (BOGE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00118783
$ 0.00118783$ 0.00118783

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.48%

-7.86%

-7.86%

Cena BNB DOGE (BOGE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BOGE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOGE v historii je $ 0.00118783, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOGE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.48% a za posledních 7 dní o -7.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BNB DOGE (BOGE)

$ 19.60K
$ 19.60K$ 19.60K

--
----

$ 19.60K
$ 19.60K$ 19.60K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace BNB DOGE je $ 19.60K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BOGE je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 19.60K.

Historie cen v USD pro BNB DOGE (BOGE)

Během dnešního dne byla změna ceny BNB DOGE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BNB DOGE na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BNB DOGE na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BNB DOGE na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.48%
30 dní$ 0-50.75%
60 dní$ 0-90.66%
90 dní$ 0--

Co je BNB DOGE (BOGE)

BNB DOGE is here to bring endless fun and smiles to the BNB world! With tiny paws, a fluffy tail, and a huge heart, this playful pup is ready to spread joy across the blockchain. Inspired by the legendary Doge but with extra cuteness, attitude, and a cheeky twist, BOGE is your new favorite companion. Join the pack, unleash the memes, and let’s bark, wag, and zoom our way all the way to the moon together!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BNB DOGE (BOGE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BNB DOGE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BNB DOGE (BOGE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BNB DOGE (BOGE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BNB DOGE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BNB DOGE!

BOGE na místní měny

Tokenomika pro BNB DOGE (BOGE)

Pochopení tokenomiky BNB DOGE (BOGE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOGE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BNB DOGE (BOGE)

Jakou hodnotu má dnes BNB DOGE (BOGE)?
Aktuální cena BOGE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BOGE v USD?
Aktuální cena BOGE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BNB DOGE?
Tržní kapitalizace BOGE je $ 19.60K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BOGE v oběhu?
Objem BOGE v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BOGE?
BOGE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00118783 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BOGE?
BOGE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BOGE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BOGE je -- USD.
Dosáhne BOGE letos vyšší ceny?
BOGE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBOGE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:31:04 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BNB DOGE (BOGE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

