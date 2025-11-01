BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Bitty Baby je 0.00001575 USD. Sledujte aktualizace cen BITBABY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BITBABY.

Informace o ceně Bitty Baby (BITBABY) (USD)

Cena Bitty Baby (BITBABY) v reálném čase je $0.00001575. Za posledních 24 hodin se BITBABY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001527 do maxima $ 0.00001596, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BITBABY v historii je $ 0.00042678, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001468.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BITBABY se za poslední hodinu změnila o -0.14%, za 24 hodin o +2.53% a za posledních 7 dní o -2.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bitty Baby (BITBABY)

Aktuální tržní kapitalizace Bitty Baby je $ 15.75K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BITBABY je 999.97M, přičemž celková zásoba je 999972533.655442. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.75K.

Historie cen v USD pro Bitty Baby (BITBABY)

Během dnešního dne byla změna ceny Bitty Baby na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bitty Baby na USD  $ -0.0000098649.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bitty Baby na USD  $ -0.0000129202.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bitty Baby na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.53%
30 dní$ -0.0000098649-62.63%
60 dní$ -0.0000129202-82.03%
90 dní$ 0--

Co je Bitty Baby (BITBABY)

Meet Bitty Baby 🍼 The cutest baby Bitcoin mascot bringing pure meme energy to the blockchain! Born to pump, fueled by diapers and diamond hands 💎 ✋Get in early, because this baby’s first steps are straight to the moon.

Designed for growth and community. A fair launch with no team allocation, fully powered by memes and holders. Every buy and sell supports liquidity and marketing to keep Bitty Baby strong, stable, and ready to moon

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Zdroj Bitty Baby (BITBABY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Bitty Baby (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bitty Baby (BITBABY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bitty Baby (BITBABY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bitty Baby.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bitty Baby!

BITBABY na místní měny

Tokenomika pro Bitty Baby (BITBABY)

Pochopení tokenomiky Bitty Baby (BITBABY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BITBABY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bitty Baby (BITBABY)

Jakou hodnotu má dnes Bitty Baby (BITBABY)?
Aktuální cena BITBABY v USD je 0.00001575 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BITBABY v USD?
Aktuální cena BITBABY v USD je $ 0.00001575. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bitty Baby?
Tržní kapitalizace BITBABY je $ 15.75K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BITBABY v oběhu?
Objem BITBABY v oběhu je 999.97M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BITBABY?
BITBABY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00042678 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BITBABY?
BITBABY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001468 USD.
Jaký je objem obchodování BITBABY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BITBABY je -- USD.
Dosáhne BITBABY letos vyšší ceny?
BITBABY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBITBABY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:30:36 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Bitty Baby (BITBABY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

