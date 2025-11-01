BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Bitcoin the Turtle je 0.0123193 USD. Sledujte aktualizace cen SLOW v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SLOW.Dnešní aktuální cena Bitcoin the Turtle je 0.0123193 USD. Sledujte aktualizace cen SLOW v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SLOW.

Více informací o SLOW

Informace o ceně SLOW

Co je to SLOW

Oficiální webové stránky SLOW

Tokenomika pro SLOW

Předpověď cen SLOW

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Bitcoin the Turtle

Bitcoin the Turtle Cena (SLOW)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SLOW na USD

$0.01230569
$0.01230569$0.01230569
+0.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Bitcoin the Turtle (SLOW)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:50:35 (UTC+8)

Informace o ceně Bitcoin the Turtle (SLOW) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01200839
$ 0.01200839$ 0.01200839
Nejnižší za 24 h
$ 0.01239296
$ 0.01239296$ 0.01239296
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01200839
$ 0.01200839$ 0.01200839

$ 0.01239296
$ 0.01239296$ 0.01239296

$ 0.0414631
$ 0.0414631$ 0.0414631

$ 0.00487056
$ 0.00487056$ 0.00487056

-0.42%

+0.67%

-18.27%

-18.27%

Cena Bitcoin the Turtle (SLOW) v reálném čase je $0.0123193. Za posledních 24 hodin se SLOW obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01200839 do maxima $ 0.01239296, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SLOW v historii je $ 0.0414631, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00487056.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SLOW se za poslední hodinu změnila o -0.42%, za 24 hodin o +0.67% a za posledních 7 dní o -18.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bitcoin the Turtle (SLOW)

$ 241.12K
$ 241.12K$ 241.12K

--
----

$ 248.99K
$ 248.99K$ 248.99K

19.71M
19.71M 19.71M

20,356,524.0
20,356,524.0 20,356,524.0

Aktuální tržní kapitalizace Bitcoin the Turtle je $ 241.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SLOW je 19.71M, přičemž celková zásoba je 20356524.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 248.99K.

Historie cen v USD pro Bitcoin the Turtle (SLOW)

Během dnešního dne byla změna ceny Bitcoin the Turtle na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bitcoin the Turtle na USD  $ -0.0024623496.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bitcoin the Turtle na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bitcoin the Turtle na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.67%
30 dní$ -0.0024623496-19.98%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Bitcoin the Turtle (SLOW)

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Bitcoin the Turtle (SLOW)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Bitcoin the Turtle (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bitcoin the Turtle (SLOW) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bitcoin the Turtle (SLOW) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bitcoin the Turtle.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bitcoin the Turtle!

SLOW na místní měny

Tokenomika pro Bitcoin the Turtle (SLOW)

Pochopení tokenomiky Bitcoin the Turtle (SLOW) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SLOW hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bitcoin the Turtle (SLOW)

Jakou hodnotu má dnes Bitcoin the Turtle (SLOW)?
Aktuální cena SLOW v USD je 0.0123193 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SLOW v USD?
Aktuální cena SLOW v USD je $ 0.0123193. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bitcoin the Turtle?
Tržní kapitalizace SLOW je $ 241.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SLOW v oběhu?
Objem SLOW v oběhu je 19.71M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SLOW?
SLOW dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0414631 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SLOW?
SLOW dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00487056 USD.
Jaký je objem obchodování SLOW?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SLOW je -- USD.
Dosáhne SLOW letos vyšší ceny?
SLOW může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSLOW, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:50:35 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Bitcoin the Turtle (SLOW)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,023.73
$110,023.73$110,023.73

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.50
$3,877.50$3,877.50

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02446
$0.02446$0.02446

-23.99%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.13
$186.13$186.13

-1.07%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.50
$3,877.50$3,877.50

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,023.73
$110,023.73$110,023.73

-0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.13
$186.13$186.13

-1.07%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5024
$2.5024$2.5024

-0.85%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.40
$1,088.40$1,088.40

+0.37%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08912
$0.08912$0.08912

+78.24%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.12001
$0.12001$0.12001

+500.05%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.12001
$0.12001$0.12001

+500.05%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0043603
$0.0043603$0.0043603

+122.23%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00245
$0.00245$0.00245

+104.16%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000836
$0.0000836$0.0000836

+67.20%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.105
$20.105$20.105

+56.28%