Koupit kryptoměny
Dnešní aktuální cena BetterTherapy je 0.851399 USD. Sledujte aktualizace cen SN102 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SN102.

$0.851399
+18.40%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny BetterTherapy (SN102)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:50:12 (UTC+8)

Informace o ceně BetterTherapy (SN102) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.709068
Nejnižší za 24 h
$ 0.86412
Nejvyšší za 24 h

$ 0.709068
$ 0.86412
$ 0.952224
$ 0.308385
+0.12%

+18.48%

+33.05%

+33.05%

Cena BetterTherapy (SN102) v reálném čase je $0.851399. Za posledních 24 hodin se SN102 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.709068 do maxima $ 0.86412, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SN102 v historii je $ 0.952224, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.308385.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SN102 se za poslední hodinu změnila o +0.12%, za 24 hodin o +18.48% a za posledních 7 dní o +33.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BetterTherapy (SN102)

$ 1.15M
--
$ 1.15M
1.35M
1,348,421.110230801
Aktuální tržní kapitalizace BetterTherapy je $ 1.15M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SN102 je 1.35M, přičemž celková zásoba je 1348421.110230801. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.15M.

Historie cen v USD pro BetterTherapy (SN102)

Během dnešního dne byla změna ceny BetterTherapy na USD  $ +0.132793.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BetterTherapy na USD  $ +0.9217357958.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BetterTherapy na USD  $ +0.7715333465.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BetterTherapy na USD  $ +0.1957764924031348.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.132793+18.48%
30 dní$ +0.9217357958+108.26%
60 dní$ +0.7715333465+90.62%
90 dní$ +0.1957764924031348+29.86%

Co je BetterTherapy (SN102)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BetterTherapy (SN102)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BetterTherapy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BetterTherapy (SN102) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BetterTherapy (SN102) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BetterTherapy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BetterTherapy!

SN102 na místní měny

Tokenomika pro BetterTherapy (SN102)

Pochopení tokenomiky BetterTherapy (SN102) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SN102 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BetterTherapy (SN102)

Jakou hodnotu má dnes BetterTherapy (SN102)?
Aktuální cena SN102 v USD je 0.851399 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SN102 v USD?
Aktuální cena SN102 v USD je $ 0.851399. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BetterTherapy?
Tržní kapitalizace SN102 je $ 1.15M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SN102 v oběhu?
Objem SN102 v oběhu je 1.35M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SN102?
SN102 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.952224 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SN102?
SN102 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.308385 USD.
Jaký je objem obchodování SN102?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SN102 je -- USD.
Dosáhne SN102 letos vyšší ceny?
SN102 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSN102, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:50:12 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BetterTherapy (SN102)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

