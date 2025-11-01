BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Bestcoin je 0.00000113 USD. Sledujte aktualizace cen BEST v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BEST.

Informace o ceně Bestcoin (BEST) (USD)

Cena Bestcoin (BEST) v reálném čase je $0.00000113. Za posledních 24 hodin se BEST obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000112 do maxima $ 0.00000123, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BEST v historii je $ 0.00007335, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BEST se za poslední hodinu změnila o -3.54%, za 24 hodin o -4.65% a za posledních 7 dní o -21.70%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bestcoin (BEST)

Aktuální tržní kapitalizace Bestcoin je $ 75.91K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BEST je 67.24B, přičemž celková zásoba je 67244948556.03218. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 75.91K.

Historie cen v USD pro Bestcoin (BEST)

Během dnešního dne byla změna ceny Bestcoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bestcoin na USD  $ -0.0000007987.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bestcoin na USD  $ -0.0000009979.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bestcoin na USD  $ -0.00003201663150545592.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.65%
30 dní$ -0.0000007987-70.69%
60 dní$ -0.0000009979-88.31%
90 dní$ -0.00003201663150545592-96.59%

Co je Bestcoin (BEST)

Bestcoin ($BEST) is a coin created with the objective of winning the Let's Bonk Hackathon and establish itself as... well, the best coin. In an industry where the majority of tech projects are low efforts or straight-up scams, we want to make clear that "the meme is the best technology" and that way more real people can really behind a good meme than they will ever rally behind anything else. Simply the best coin.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Bestcoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bestcoin (BEST) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bestcoin (BEST) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bestcoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bestcoin!

Tokenomika pro Bestcoin (BEST)

Pochopení tokenomiky Bestcoin (BEST) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BEST hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bestcoin (BEST)

Jakou hodnotu má dnes Bestcoin (BEST)?
Aktuální cena BEST v USD je 0.00000113 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BEST v USD?
Aktuální cena BEST v USD je $ 0.00000113. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bestcoin?
Tržní kapitalizace BEST je $ 75.91K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BEST v oběhu?
Objem BEST v oběhu je 67.24B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BEST?
BEST dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00007335 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BEST?
BEST dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BEST?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BEST je -- USD.
Dosáhne BEST letos vyšší ceny?
BEST může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBEST, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:20:52 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

