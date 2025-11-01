BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Beercoin 2 je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BEER2 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BEER2.

Více informací o BEER2

Informace o ceně BEER2

Co je to BEER2

Bílá kniha pro BEER2

Oficiální webové stránky BEER2

Tokenomika pro BEER2

Předpověď cen BEER2

Logo Beercoin 2

Beercoin 2 Cena (BEER2)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BEER2 na USD

--
----
-0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Beercoin 2 (BEER2)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:20:41 (UTC+8)

Informace o ceně Beercoin 2 (BEER2) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-0.73%

-5.13%

-5.13%

Cena Beercoin 2 (BEER2) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BEER2 obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BEER2 v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BEER2 se za poslední hodinu změnila o -0.40%, za 24 hodin o -0.73% a za posledních 7 dní o -5.13%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Beercoin 2 (BEER2)

$ 113.81K
$ 113.81K$ 113.81K

--
----

$ 151.95K
$ 151.95K$ 151.95K

395.56B
395.56B 395.56B

528,114,042,655.8049
528,114,042,655.8049 528,114,042,655.8049

Aktuální tržní kapitalizace Beercoin 2 je $ 113.81K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BEER2 je 395.56B, přičemž celková zásoba je 528114042655.8049. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 151.95K.

Historie cen v USD pro Beercoin 2 (BEER2)

Během dnešního dne byla změna ceny Beercoin 2 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Beercoin 2 na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Beercoin 2 na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Beercoin 2 na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.73%
30 dní$ 0-20.09%
60 dní$ 0-28.16%
90 dní$ 0--

Co je Beercoin 2 (BEER2)

While Beercoin has brought together a vibrant community and now is the time to make it even better and stronger than ever. Let’s get back to the bar and bring excitement and joy with us! Why Beer 2.0? A letter to better community Have you ever dreamt of a better version of $BEER? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip $BEER 2.0. Beer 2.0 will feature a streamlined token distribution, reducing the total supply to enhance scarcity and value. This approach mirrors the effective strategies seen in projects like Trump Coin, which launched with a total supply of 1 billion tokens, with 80% allocated to creators and affiliates, and 20% made available to the public

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Beercoin 2 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Beercoin 2 (BEER2) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Beercoin 2 (BEER2) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Beercoin 2.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Beercoin 2!

BEER2 na místní měny

Tokenomika pro Beercoin 2 (BEER2)

Pochopení tokenomiky Beercoin 2 (BEER2) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BEER2 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Beercoin 2 (BEER2)

Jakou hodnotu má dnes Beercoin 2 (BEER2)?
Aktuální cena BEER2 v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BEER2 v USD?
Aktuální cena BEER2 v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Beercoin 2?
Tržní kapitalizace BEER2 je $ 113.81K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BEER2 v oběhu?
Objem BEER2 v oběhu je 395.56B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BEER2?
BEER2 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BEER2?
BEER2 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BEER2?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BEER2 je -- USD.
Dosáhne BEER2 letos vyšší ceny?
BEER2 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBEER2, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:20:41 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

