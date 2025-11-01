BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BEARY je 0.00001359 USD. Sledujte aktualizace cen BEARY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BEARY.

Více informací o BEARY

Informace o ceně BEARY

Co je to BEARY

Oficiální webové stránky BEARY

Tokenomika pro BEARY

Předpověď cen BEARY

BEARY Cena (BEARY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BEARY na USD

+1.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny BEARY (BEARY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:20:24 (UTC+8)

Informace o ceně BEARY (BEARY) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.03%

+1.66%

-24.28%

-24.28%

Cena BEARY (BEARY) v reálném čase je $0.00001359. Za posledních 24 hodin se BEARY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001337 do maxima $ 0.0000136, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BEARY v historii je $ 0.00268921, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000133.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BEARY se za poslední hodinu změnila o -0.03%, za 24 hodin o +1.66% a za posledních 7 dní o -24.28%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BEARY (BEARY)

Aktuální tržní kapitalizace BEARY je $ 13.45K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BEARY je 989.71M, přičemž celková zásoba je 989710456.9532083. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13.45K.

Historie cen v USD pro BEARY (BEARY)

Během dnešního dne byla změna ceny BEARY na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BEARY na USD  $ -0.0000120660.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BEARY na USD  $ -0.0000133786.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BEARY na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.66%
30 dní$ -0.0000120660-88.78%
60 dní$ -0.0000133786-98.44%
90 dní$ 0--

Co je BEARY (BEARY)

$BEARY is a memecoin rooted in internet culture and inspired by community references, particularly centered around the bear, a symbol often used in the crypto space. It does not have a specific technical utility and is not intended to solve a particular problem within the blockchain ecosystem. Its identity is based on a recognizable visual universe, a humorous tone, and the active participation of its community.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BEARY (BEARY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BEARY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BEARY (BEARY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BEARY (BEARY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BEARY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BEARY!

BEARY na místní měny

Tokenomika pro BEARY (BEARY)

Pochopení tokenomiky BEARY (BEARY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BEARY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BEARY (BEARY)

Jakou hodnotu má dnes BEARY (BEARY)?
Aktuální cena BEARY v USD je 0.00001359 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BEARY v USD?
Aktuální cena BEARY v USD je $ 0.00001359. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BEARY?
Tržní kapitalizace BEARY je $ 13.45K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BEARY v oběhu?
Objem BEARY v oběhu je 989.71M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BEARY?
BEARY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00268921 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BEARY?
BEARY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000133 USD.
Jaký je objem obchodování BEARY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BEARY je -- USD.
Dosáhne BEARY letos vyšší ceny?
BEARY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBEARY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:20:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BEARY (BEARY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

