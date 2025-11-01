BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BCGame Coin je 0.0088772 USD. Sledujte aktualizace cen BC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BC.

Logo BCGame Coin

BCGame Coin Cena (BC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BC na USD

-1.50%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny BCGame Coin (BC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:42:32 (UTC+8)

Informace o ceně BCGame Coin (BC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00883987
Nejnižší za 24 h
$ 0.00918829
Nejvyšší za 24 h

+0.28%

-1.57%

-6.37%

-6.37%

Cena BCGame Coin (BC) v reálném čase je $0.0088772. Za posledních 24 hodin se BC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00883987 do maxima $ 0.00918829, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BC v historii je $ 0.01100698, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00291432.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BC se za poslední hodinu změnila o +0.28%, za 24 hodin o -1.57% a za posledních 7 dní o -6.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BCGame Coin (BC)

$ 88.68M
--
$ 88.68M
9.99B
9,989,723,697.39938
Aktuální tržní kapitalizace BCGame Coin je $ 88.68M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BC je 9.99B, přičemž celková zásoba je 9989723697.39938. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 88.68M.

Historie cen v USD pro BCGame Coin (BC)

Během dnešního dne byla změna ceny BCGame Coin na USD  $ -0.000142499663590722.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BCGame Coin na USD  $ +0.0022366220.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BCGame Coin na USD  $ +0.0012776048.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BCGame Coin na USD  $ +0.000184923298797697.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000142499663590722-1.57%
30 dní$ +0.0022366220+25.20%
60 dní$ +0.0012776048+14.39%
90 dní$ +0.000184923298797697+2.13%

Co je BCGame Coin (BC)

$BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility.

To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny BCGame Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BCGame Coin (BC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BCGame Coin (BC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BCGame Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BCGame Coin!

BC na místní měny

Tokenomika pro BCGame Coin (BC)

Pochopení tokenomiky BCGame Coin (BC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BCGame Coin (BC)

Jakou hodnotu má dnes BCGame Coin (BC)?
Aktuální cena BC v USD je 0.0088772 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BC v USD?
Aktuální cena BC v USD je $ 0.0088772. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BCGame Coin?
Tržní kapitalizace BC je $ 88.68M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BC v oběhu?
Objem BC v oběhu je 9.99B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BC?
BC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01100698 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BC?
BC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00291432 USD.
Jaký je objem obchodování BC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BC je -- USD.
Dosáhne BC letos vyšší ceny?
BC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:42:32 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BCGame Coin (BC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

