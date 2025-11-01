BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena basilica je 4.25 USD. Sledujte aktualizace cen SN39 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SN39.

Více informací o SN39

Informace o ceně SN39

Co je to SN39

Oficiální webové stránky SN39

Tokenomika pro SN39

Předpověď cen SN39

basilica Cena (SN39)

Aktuální cena 1 SN39 na USD

$4.24
$4.24$4.24
+18.70%1D
USD
Graf aktuální ceny basilica (SN39)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:42:25 (UTC+8)

Informace o ceně basilica (SN39) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 3.51
$ 3.51$ 3.51
Nejnižší za 24 h
$ 4.35
$ 4.35$ 4.35
Nejvyšší za 24 h

$ 3.51
$ 3.51$ 3.51

$ 4.35
$ 4.35$ 4.35

$ 15.73
$ 15.73$ 15.73

$ 0.517387
$ 0.517387$ 0.517387

-0.32%

+19.05%

+21.98%

+21.98%

Cena basilica (SN39) v reálném čase je $4.25. Za posledních 24 hodin se SN39 obchodoval v rozmezí od minima $ 3.51 do maxima $ 4.35, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SN39 v historii je $ 15.73, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.517387.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SN39 se za poslední hodinu změnila o -0.32%, za 24 hodin o +19.05% a za posledních 7 dní o +21.98%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu basilica (SN39)

$ 11.16M
$ 11.16M$ 11.16M

--
----

$ 11.16M
$ 11.16M$ 11.16M

2.63M
2.63M 2.63M

2,630,728.156149504
2,630,728.156149504 2,630,728.156149504

Aktuální tržní kapitalizace basilica je $ 11.16M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SN39 je 2.63M, přičemž celková zásoba je 2630728.156149504. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.16M.

Historie cen v USD pro basilica (SN39)

Během dnešního dne byla změna ceny basilica na USD  $ +0.679934.
Za posledních 30 dní byla změna ceny basilica na USD  $ +0.2604289500.
Za posledních 60 dní byla změna ceny basilica na USD  $ -0.3435751000.
Za posledních 90 dní byla změna ceny basilica na USD  $ -1.97323959026508.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.679934+19.05%
30 dní$ +0.2604289500+6.13%
60 dní$ -0.3435751000-8.08%
90 dní$ -1.97323959026508-31.70%

Co je basilica (SN39)

Basilica is a decentralized compute marketplace operating as subnet 39 on the Bittensor network. The project provides high-performance GPU compute resources for AI workloads, serving as the infrastructure layer of the Covenant AI ecosystem alongside Templar (SN3) and Grail (SN81). Basilica implements a performance-first approach that prioritizes compute quality and reliability over simple price arbitrage. The platform uses smart contract-based collateral systems to ensure service delivery and incentivize miners to provide high-quality compute resources. The marketplace serves AI researchers, developers, and organizations requiring reliable GPU access for training, fine-tuning, and deploying machine learning models.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj basilica (SN39)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny basilica (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít basilica (SN39) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva basilica (SN39) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro basilica.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny basilica!

SN39 na místní měny

Tokenomika pro basilica (SN39)

Pochopení tokenomiky basilica (SN39) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SN39 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně basilica (SN39)

Jakou hodnotu má dnes basilica (SN39)?
Aktuální cena SN39 v USD je 4.25 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SN39 v USD?
Aktuální cena SN39 v USD je $ 4.25. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace basilica?
Tržní kapitalizace SN39 je $ 11.16M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SN39 v oběhu?
Objem SN39 v oběhu je 2.63M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SN39?
SN39 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 15.73 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SN39?
SN39 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.517387 USD.
Jaký je objem obchodování SN39?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SN39 je -- USD.
Dosáhne SN39 letos vyšší ceny?
SN39 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSN39, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:42:25 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se basilica (SN39)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

