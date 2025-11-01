BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BASEDD House je 0.0010734 USD. Sledujte aktualizace cen BASEDD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BASEDD.

BASEDD House Cena (BASEDD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BASEDD na USD

$0.0010733
-9.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny BASEDD House (BASEDD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:42:12 (UTC+8)

Informace o ceně BASEDD House (BASEDD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00105283
Nejnižší za 24 h
$ 0.00120181
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00105283
$ 0.00120181
$ 0.00924382
$ 0.00088571
-2.80%

-9.24%

-3.76%

-3.76%

Cena BASEDD House (BASEDD) v reálném čase je $0.0010734. Za posledních 24 hodin se BASEDD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00105283 do maxima $ 0.00120181, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BASEDD v historii je $ 0.00924382, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00088571.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BASEDD se za poslední hodinu změnila o -2.80%, za 24 hodin o -9.24% a za posledních 7 dní o -3.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BASEDD House (BASEDD)

$ 1.07M
--
$ 1.07M
999.88M
999,878,465.829899
Aktuální tržní kapitalizace BASEDD House je $ 1.07M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BASEDD je 999.88M, přičemž celková zásoba je 999878465.829899. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.07M.

Historie cen v USD pro BASEDD House (BASEDD)

Během dnešního dne byla změna ceny BASEDD House na USD  $ -0.000109338638189633.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BASEDD House na USD  $ -0.0006569860.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BASEDD House na USD  $ -0.0006156937.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BASEDD House na USD  $ -0.000030655035771371.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000109338638189633-9.24%
30 dní$ -0.0006569860-61.20%
60 dní$ -0.0006156937-57.35%
90 dní$ -0.000030655035771371-2.77%

Co je BASEDD House (BASEDD)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BASEDD House (BASEDD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BASEDD House (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BASEDD House (BASEDD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BASEDD House (BASEDD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BASEDD House.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BASEDD House!

BASEDD na místní měny

Tokenomika pro BASEDD House (BASEDD)

Pochopení tokenomiky BASEDD House (BASEDD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BASEDD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BASEDD House (BASEDD)

Jakou hodnotu má dnes BASEDD House (BASEDD)?
Aktuální cena BASEDD v USD je 0.0010734 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BASEDD v USD?
Aktuální cena BASEDD v USD je $ 0.0010734. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BASEDD House?
Tržní kapitalizace BASEDD je $ 1.07M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BASEDD v oběhu?
Objem BASEDD v oběhu je 999.88M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BASEDD?
BASEDD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00924382 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BASEDD?
BASEDD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00088571 USD.
Jaký je objem obchodování BASEDD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BASEDD je -- USD.
Dosáhne BASEDD letos vyšší ceny?
BASEDD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBASEDD, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se BASEDD House (BASEDD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

