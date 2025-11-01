BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Base Index je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BINDEX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BINDEX.Dnešní aktuální cena Base Index je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BINDEX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BINDEX.

Více informací o BINDEX

Informace o ceně BINDEX

Co je to BINDEX

Bílá kniha pro BINDEX

Oficiální webové stránky BINDEX

Tokenomika pro BINDEX

Předpověď cen BINDEX

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Base Index

Base Index Cena (BINDEX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BINDEX na USD

$0.00014516
$0.00014516$0.00014516
+1.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Base Index (BINDEX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:20:15 (UTC+8)

Informace o ceně Base Index (BINDEX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

+1.42%

-14.40%

-14.40%

Cena Base Index (BINDEX) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BINDEX obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BINDEX v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BINDEX se za poslední hodinu změnila o -0.19%, za 24 hodin o +1.42% a za posledních 7 dní o -14.40%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Base Index (BINDEX)

$ 145.17K
$ 145.17K$ 145.17K

--
----

$ 145.17K
$ 145.17K$ 145.17K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Base Index je $ 145.17K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BINDEX je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 145.17K.

Historie cen v USD pro Base Index (BINDEX)

Během dnešního dne byla změna ceny Base Index na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Base Index na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Base Index na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Base Index na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.42%
30 dní$ 0-41.24%
60 dní$ 0-67.15%
90 dní$ 0--

Co je Base Index (BINDEX)

$BINDEX is pioneering a new era of decentralized finance on the Base network — an actively managed, community-owned fund designed to give holders direct exposure to high-conviction plays, early launches, and Base-native opportunities without the need for constant research or trading. The philosophy is simple: you hold the token, the fund works for you. All profits, growth, and rewards are shared with the community of holders, with the ultimate goal of paying out 100% of the fund’s value multiple times over the life of the project.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Base Index (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Base Index (BINDEX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Base Index (BINDEX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Base Index.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Base Index!

BINDEX na místní měny

Tokenomika pro Base Index (BINDEX)

Pochopení tokenomiky Base Index (BINDEX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BINDEX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Base Index (BINDEX)

Jakou hodnotu má dnes Base Index (BINDEX)?
Aktuální cena BINDEX v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BINDEX v USD?
Aktuální cena BINDEX v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Base Index?
Tržní kapitalizace BINDEX je $ 145.17K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BINDEX v oběhu?
Objem BINDEX v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BINDEX?
BINDEX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BINDEX?
BINDEX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BINDEX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BINDEX je -- USD.
Dosáhne BINDEX letos vyšší ceny?
BINDEX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBINDEX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:20:15 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Base Index (BINDEX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,950.14
$109,950.14$109,950.14

-0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.39
$3,875.39$3,875.39

+0.37%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02490
$0.02490$0.02490

-22.62%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-1.36%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.39
$3,875.39$3,875.39

+0.37%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,950.14
$109,950.14$109,950.14

-0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-1.36%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5069
$2.5069$2.5069

-0.67%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.08
$1,088.08$1,088.08

+0.34%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09565
$0.09565$0.09565

+91.30%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03500
$0.03500$0.03500

+75.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00006889
$0.00006889$0.00006889

+227.73%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00398
$0.00398$0.00398

+231.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0050244
$0.0050244$0.0050244

+156.08%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03500
$0.03500$0.03500

+75.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000814
$0.0000814$0.0000814

+62.80%